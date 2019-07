Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso nuovamente di estendere i suoi confini. Nelle scorse ore, infatti, la casa ha deciso di mettere in campo una nuova partnership con una grossa azienda, Youtube. La collaborazione tra Fortnite e La nota piattaforma di contenuti multimediali farà guadagnare molte ricompense esclusive agli utenti. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, questa è la prima volta che vediamo Epic Games collaborare con Youtube. Tuttavia, in passato abbiamo assistito a collaborazioni simili con un noto rivale della piattaforma, Twitch. La partnership tra le due aziende garantirà ricompense periodiche per gli utenti che aderiranno al programma. Il tutto, ovviamente, è gratuito. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: ecco come funziona la partnership con Youtube

Epic Games ha deciso di lanciare la partnership con Youtube completamente a sorpresa. Pare che la casa abbia colto l’occasione dell’imminente arrivo della World Cup di Fortnite per mettere in tavola la collaborazione. E’, infatti, proprio in occasione di questa che verranno rilasciate le prime ricompense per gli utenti. Epic Games ha deciso di chiamarle Drops e per il momento sono solamente 3. Cosa bisogna fare per aggiudicarsele?

La procedura risulta essere abbastanza semplice, non bisogna fare altro che recarsi sul sito desktop di Youtube e collegare l’account Epic Games all’interno delle impostazioni del proprio account. Dopodiché non bisognerà fare altro che assistere almeno a 20 minuti di live della World Cup di Fortnite per guadagnarsi tutte e tre le ricompense a tema. Ricordiamo che in palio abbiamo due spray e una Skin armi. Come già detto, nei prossimi mesi arriveranno anche altre ricompense. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.