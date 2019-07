Il nuovo Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe apportare molti miglioramenti rispetto al Note 9. Alcuni degli aspetti più interessanti del phablet di imminente uscita riguardano sicuramente il nuovo display Infinity-O, le tre telecamere posteriori e l’assenza del jack per cuffie da 3,5 mm. In più, non mancano indiscrezioni sul comparto-batteria del dispositivo: sembra infatti che Samsung monterà sul suo Note 10 un interessante sistema di ricarica rapida fin da subito.

Ci sono state molte voci sul Note 10 e la questione dell’alimentazione, con fughe di notizie che parlavano di velocità di ricarica molto superiori rispetto ai suoi predecessori; secondo Ice Universe, tutti i modelli di Note 10 saranno dotati di un caricabatterie rapido da 25 W incluso nella confezione. In effetti, tutti i telefoni Samsung fino al Note 10 hanno continuato a utilizzare lo standard Qualcomm Quick Charge 2.0, ormai obsoleto.

Samsung si prepara al lancio di Note 10 e non smette di far discutere

Proprio per questo, l’aggiornamento a 25 W di ricarica sarebbe una novità da salutare con favore, soprattutto considerando che il caricabatterie rapido è incluso senza costi aggiuntivi. Per fare un paragone con un altro top di gamma, il Warp Charge di OnePlus è un sistema da 30 W. Inoltre, Ice Universe afferma che il Galaxy Note 10+ andrà a supportare fino a 45W!

Ci sarà sicuramente la necessità di acquistare un altro caricabatterie, più specifico, perchè gli utenti siano in grado di sfruttare le interessanti potenzialità del Note 10, ma un caricabatterie da 25 W è già un importante passo avanti per insidiare una concorrenza che si fa sempre più temibile. Samsung inoltre, terrà il suo evento “Unpacked” il 7 agosto, durante il quale con ogni probabilità annuncerà il Note 10, ragion per cui non ci resta che aspettare l’ufficialità per continuare a parlare di questo gioiellino tecnologico.