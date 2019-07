L’uomo potrebbe essere in grado di vivere su Marte all’interno di aerostati

Potremmo essere in grado di sopravvivere e vivere su Marte in regioni protette da soffitti sottili di aerogel di silice, un materiale leggero e resistente che isola il calore e blocca le radiazioni ultraviolette nocive senza pesare quasi nulla. I ricercatori dell’Università di Harvard negli Stati Uniti, la NASA e l’Università di Edimburgo in Scozia prevedono aree di Marte racchiuse da pareti di aerogel di silice lunghe due o tre centimetri. Lo strano materiale ha l’aspetto di un fantasma, e sebbene sia al 99.98% di aria, in realtà è un solido.

Gli aerogel sono disponibili in varie forme e forme con il proprio mix di proprietà. Tipicamente, sono fatti dall’aspirare il liquido in un gel usando qualcosa chiamato dispositivo di essiccazione supercritico. L’aerogel risultante è costituito da sacche d’aria, ed è quindi ultraleggero e può essere in grado di intrappolare il calore. Può anche essere reso idrofobo o semi-poroso secondo necessità.

Vivere su Marte è possibile?

Gli studiosi ritengono che una regione di ghiaccio vicino alle alte latitudini di Marte fosse ricoperta da uno strato di aerogel, quindi il terreno gelido si sarebbe sciolto per produrre acqua liquida man mano che l’ambiente si riscaldava. Sarebbe anche abbastanza caldo per gli esseri umani per vivere e coltivare cibo per sopravvivere in condizioni altrimenti aspre e acre in altre parti del pianeta.

“Il posto ideale per un avamposto marziano avrebbe acqua abbondante e temperature moderate”, ha detto Laura Kerber, coautrice del giornale e geologo del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Marte è più caldo intorno all’equatore, ma la maggior parte del ghiaccio d’acqua si trova a latitudini più elevate. Costruire con l’aerogel di silice ci permetterebbe di creare artificialmente ambienti caldi dove c’è già acqua ghiacciata disponibile “.

I ricercatori sperano di testare la loro idea conducendo più esperimenti di aerogel silice nel deserto di Atacama in Cile o nelle valli asciutte McMurdo in Antartide. Entrambi gli ambienti hanno temperature subzero-Celsius e sono indimenticabili come Marte.

“A differenza delle precedenti idee per rendere abitabile Marte, questo è qualcosa che può essere sviluppato e testato sistematicamente con i materiali e la tecnologia che abbiamo già”, ha detto Robin Wordsworth, primo autore della carta e assistente professore di Scienze ambientali e ingegneria presso l’Università di Harvard .

Ma ovviamente ci sono altre sfide per rendere abitabile Marte. La pressione atmosferica è inferiore a quella terrestre e la parte inferiore delle pareti di aerogel dovrà essere pressurizzata per evitare che il vapore acqueo si disperda. La natura polverosa del pianeta potrebbe anche ridurre la quantità di luce che potrebbe penetrare in un simile rifugio.

Inoltre, c’è il problema di come spedire grandi quantità di materiale per costruire insediamenti, l’aerogel è follemente leggero ma anche molto voluminoso. Oh, e un’altra cosa: c’è anche pochissimo ossigeno su Marte, quindi dovremo capire come possiamo persino respirare e tanto meno le colture acquatiche, a meno che non possiamo rompere l’acqua marziana in idrogeno e ossigeno in sicurezza.