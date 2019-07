Il noto sito di e-commerce Amazon non sembra voler arrestare il fiume di offerte. La casa propone nuove e interessanti promozioni ogni giorno. Queste riguardano i prodotti più disparati. Molto spesso capita che vengano messi in sconto prodotti mai visti prima ad un prezzo ribassato. Nelle scorse ore è toccato ad un noto accessorio per iPad, Logitech Crayon. Di che promozione si tratterà?

Sembra che ultimamente Amazon si stia focalizzando molto sulle promozioni riguardanti gli accessori per i prodotti della mela morsicata. Proprio ieri, infatti, vi abbiamo parlato della messa in offerta, per la prima volta, della Apple Pencil di seconda generazione. Oggi, invece, il sito di e-commerce ha deciso di sorprendere tutti con un succoso sconto sul suo sostituto economico, Logitech Crayon.

Amazon: Logitech Crayon ad un prezzo mai visto prima

Logitech Crayon è considerato il prodotto che si avvicina maggiormente all’alta qualità di Apple Pencil. Questo è stato inizialmente presentato come prodotto rivolto alle scuole, successivamente però, Apple ha deciso di lanciarlo sul mercato per tutti. La penna smart risulta essere molto semplice da usare. Questa è molto resistente e si attiva con il semplice tocco di un pulsante. Logitech Crayon garantisce ben 7 ore di autonomia.

Apple propone il prodotto sul suo store ufficiale al prezzo di 70 euro. Amazon, invece, ha deciso di proporlo al prezzo scontato di 50,39 euro. Parliamo di uno sconto di circa il 30%. Fino ad ora non avevamo mai visto il prodotto ad un prezzo così basso. Ricordiamo che il prodotto è compatibile con iPad Pro di terza generazione, iPad di sesta generazione e i nuovi iPad mini e iPad Air. L’offerta risulta essere a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.