I terremoti della scorsa settimana hanno ricordato agli abitanti della California che ad un certo punto arriverà il temuto “Big One“. È così che conoscono l’ipotetico terremoto dagli effetti catastrofici che gli scienziati si aspettano possa scuotere la costa occidentale degli Stati Uniti, in particolare dalla California, appunto.

“Non sappiamo se un grande terremoto si verificherà, né quando“: è quello che dicono i geologi che hanno studiato l’area. I terremoti degli ultimi giorni, i più potenti degli ultimi 20 anni, si sono sentiti più intensamente nella città di Ridgecrest, a circa 250 chilometri a nord di Los Angeles. Non ci sono stati morti, anche se si sono scatenati incendi e si sono verificati danni alle infrastrutture e alle strade. Uno scenario che ha allarmato i residenti in città come Los Angeles, che hanno visto negozi di forniture per il campeggio e kit di pronto soccorso esaurire il loro inventario nel fine settimana.

Perché lo chiamano “Big One”

In inglese, “Big One” può essere tradotto come “il più grande“. “In California, tendiamo a usare il termine Big One per riferirsi a un terremoto molto grande nella faglia di San Andreas, un evento di magnitudo 7.8 o 8″, ha dichiarato ai media locali Lucy Jones, un sismologo di riferimento nella regione.

Big One significa che non dovremmo considerare solo l’entità del terremoto ma il livello di danno. E grandi città come Los Angeles, San Francisco e San Bernardino sono state costruite nelle vicinanze dell’imponente e attiva faglia di San Andreas, che corre da nord a sud della California per 1.300 chilometri e delimita la placca nordamericana della placca del Pacifico.

Quella di San Andrés è una delle faglie più studiate del pianeta poiché nella sua totalità pratica si trova sulla superficie terrestre. Fu la causa del terremoto di magnitudo 7.8 che distrusse gran parte di San Francisco nel 1906, causando la morte di oltre 3.000 persone.

Gli scienziati sono specificamente interessati alla parte meridionale della faglia perché, secondo le stime, in poco tempo e senza grandi quantità di energia può essere scaricata. Studi geologici mostrano che negli ultimi 1.500/1.400 anni si sono verificati grandi terremoti con una periodicità di circa 150 anni nella parte meridionale della faglia.

Il più grande terremoto si è verificato in quella regione nel 1857; quindi questa zona è considerata un luogo probabile per il verificarsi di un forte terremoto nei prossimi decenni. I sismologi chiariscono, tuttavia, che non hanno modo di prevedere quando accadrà.

I calcoli più prudenti suggeriscono che, se ci fosse un terremoto di magnitudo 7.8 in quella sezione – che avrebbe un impatto diretto a Los Angeles, la seconda città più popolata negli Stati Uniti – circa 2.000 persone potrebbero morire e ci sarebbero più di 50.000 feriti. I danni materiali supererebbero miliardi di dollari.

Il “Big One” è associato solo alla Faglia di San Andreas?

A causa della sua estensione e del fatto di delimitare due placche tettoniche, un terremoto nella Faglia di San Andreas è spesso citato come il Big One che molti californiani temono. Ma il termine potrebbe essere usato per parlare di altri terremoti che, se si verificano, potrebbero anche causare gravi danni.

Ad esempio, la faglia di Hayward, situata nella parte orientale della Baia di San Francisco, è stata descritta come “una specie di bomba ad orologeria tettonica” dal geologo emerito David Schwartz. Questa faglia “è una delle più attive e pericolose perché attraversa una regione densamente urbanizzata e interconnessa“. Circa sette milioni di persone vivono nell’area. “Ognuno, a seconda di quale area della California si trovi, ha il suo Big One“.

Gli scienziati dell’USGS sottolineano che una rottura di quella faglia è un evento insolito, che si verifica “ogni 3.000 anni“. “Gli scienziati si preoccupano meno di questo perché non è attivo come San Andres, ma un terremoto potrebbe essere molto distruttivo a Los Angeles“, avverte Margolis.

Secondo le stime pubblicate dall’USGS del 2005, un terremoto di 7.5 a Puente Hills potrebbe comportare la morte di 3.000/18.000 persone e perdite del valore di 250.000 milioni di dollari.

Negli ultimi anni e per prevenire ulteriori danni, tuttavia, le autorità di Los Angeles e di altre città hanno richiesto ai proprietari di edifici di rafforzare strutture considerate deboli e vulnerabili al collasso in un terremoto.

I recenti terremoti aumentano il rischio che si verifichi il “Big One”?

Probabilmente no, hanno indicato i sismologi. Anche se Lucy Jones avverte della “capacità di un terremoto di innescarne altri, delle repliche“.

Il terremoto scorso “ha avuto un impatto sulle faglie vicine e stiamo iniziando a rilevare terremoti in quelle aree“. Secondo Stein, a sud di quella faglia c’è quella di Garlock, di un’estensione di oltre 300 chilometri, che si collega alla Faglia di San Andreas.

Oltre alle stime, gli esperti spesso sollecitano la popolazione a prepararsi per un evento importante. E i recenti terremoti hanno alla fine sensibilizzato un piano di emergenza.