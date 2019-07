L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere molto impegnata in queste ore per i preparativi di un mega evento live che si terrà questa sera all’interno del battle royale di Fortnite. Sono settimane che tutti i fan del videogioco aspettano questo particolare avvenimento. Il tempo è finalmente arrivato. Cosa bisognerà aspettarsi dall’evento di stasera?

Epic Games riesce sempre a fare un ottimo lavoro con la pubblicizzazione dei suoi eventi live di Fortnite. Ricordiamo, infatti, che la casa ha iniziato a dare segnali dell’arrivo di un grosso evento fin dalle prime settimane della Stagione 9. Ora, questa è quasi giunta al termine. L’evento vedrà come protagonista un grosso scontro tra due entità. Quali saranno le conseguenze?

Fortnite: cosa accadrà alla mappa di gioco dopo l’evento?

L’azienda del fenomeno videoludico ha deciso di incentrare l’evento della Stagione 9 su uno scontro colossale tra un misterioso mostro e un robot. Entrambe le entità saranno di una grandezza impressionante. Al momento non abbiamo molti dettagli in merito a come si svilupperà l’evento. Ciò che è certo, però, è che alla fine di questo ci saranno conseguenze importanti per la mappa di gioco. Si parla, infatti, di un pieno restyling per l’arrivo della Stagione 10 del battle royale.

L’evento avrà una modalità dedicata “The final showdown” e partirà alle ore 20:00 italiane. Si tratterà di un evento unico ed irripetibile. Di conseguenza, l’unico modo per assistervi è essere all’interno del gioco a quella precisa ora. Ricordiamo che per l’occasione, Epic Games ha messo nello store del gioco una serie di cosmetici ispirati all’evento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.