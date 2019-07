Il noto colosso di vendite online, Amazon, ha deciso di rimettere in campo un’interessante offerta a tempo limitato riguardante uno dei prodotti Apple più richiesti di sempre. Stiamo parlando, ovviamente, dei nuovi auricolari total wireless AirPods. In offerta entrambe le varianti uscite lo scorso marzo. In cosa consisterà la promozione questa volta?

Amazon non smette mai di sorprendere. Come già detto in un precedente articolo, ultimamente l’azienda sta cercando di focalizzarci maggiormente su offerte riguardanti gli accessori dei prodotti hi-tech. Quale miglior accessorio da proporre in sconto se non uno dei più bramati dai fan della mela morsicata? Andiamo a scoprire insieme i dettagli della nuova offerta.

Amazon: AirPods di seconda generazione ad un prezzo shock

Come già detto, Amazon ha deciso di riproporre in offerta le due nuove varianti di AirPods rilasciate da Apple lo scorso marzo. Il modello base con case di ricarica classico viene proposto ad un costo di 147 euro circa. Parliamo di uno sconto di circa 30 euro. Il modello con case di ricarica wireless, invece, viene proposto al costo di 187 euro. In questo caso, lo sconto supera i 40 euro. Si tratta di due offerte davvero molto interessanti. Risulta essere davvero difficile, se non impossibile, trovare prezzi migliori di questi.

Ricordiamo che queste, come tutte le promozioni di Amazon, risultano essere a tempo limitato e riservate a pochi pezzi. Di conseguenza, il prezzo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se siete interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.