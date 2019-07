Il colosso della mela morsicata, Apple, potrebbe presto tornare alle radici con la reintroduzione del suo iconico logo arcobaleno su parte dei prodotti in arrivo sul mercato. Una mossa del genere non farebbe altro che scaldare il cuore dei fan di vecchia data dell’azienda. Sarà davvero così?

Ebbene sì, chiunque conosce il logo arcobaleno della mela morsicata. La mela a sei colori è stata utilizzata a lungo da Apple per contraddistinguere i suoi prodotti. In particolare, questa è stata presente sui device prodotti dal 1977 al 1998. Dopodiché questa è stata messa da parte per lasciare spazio alla mela monocromatica che conosciamo oggi. Nonostante siano passati molti anni, la mela arcobaleno viene ancora ricordata come un segno emblematico dell’azienda. E’ a ragione di ciò che presto potrebbe ritornare ad abbellire i prodotti di Cupertino. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: la mela arcobaleno in arrivo sui prodotti di quest’anno?

A lanciare questa interessante notizia è stato un noto sito americano, MacRumors. Questo risulta essere quasi convinto sul fatto che Apple si lascerà andare alla nostalgia del passato a breve. Stando a quanto dichiarato, il colosso di Cupertino potrebbe reintrodurre il logo arcobaleno già sui prodotti in uscita quest’anno. Al momento, non sappiamo quali potrebbero essere. I candidati più accreditati sono, ovviamente, i Mac e gli iPhone edizione speciale.

Ricordiamo che ultimamente Apple ha celebrato il suo famoso logo arcobaleno all’interno del suo nuovo Campus. Questo potrebbe essere un effettivo segnale dell’interessamento dell’azienda verso una scelta di questo tipo. Momentaneamente, però, si tratta solamente di supposizioni. Per informazioni più precise bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.