L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente tenuto il tanto atteso evento speciale all’interno di Fortnite. Questo, ha lasciato a dir poco senza parole l’intera community del gioco. Non ci sono dubbi sul fatto che quanto accaduto sarà di fondamentale importanza per il proseguimento della storia all’interno del battle royale. Cosa c’è da aspettarsi per la Stagione 10?

Sapevamo tutti molto bene che il tanto atteso evento di ieri avrebbe dato interessanti notizie in merito al possibile epilogo della Stagione 9 di Fortnite. L’evento, come già anticipato più volte, ha avuto come protagonista lo scontro tra il terribile mostro di Picco Polare e il robot di Impianto a Pressione. Il vincitore dello scontro è stato quest’ultimo.

Fortnite: esplosione della mappa per la Stagione 10?

L’evento speciale del noto battle royale si è tenuto ieri alle ore 20:00 in punto italiane. Parliamo di uno degli eventi più mozzafiato mai visti all’interno del videogioco. Il team di Epic Games si è davvero superato questa volta. Lo scontro tra il terribile mostro e il forzuto robot è stato davvero molto scenografico. Dopo vari colpi di scena, il robot è riuscito a mettere KO il mostro. Però ci sono state delle conseguenze. Per acquistare forza, questo ha dovuto sottrarre una sorta di sfera energetica dal bunker di Sponde del Saccheggio. Quest’ultima, ora, è rimasta al centro della location.

Non ci sono dubbi sul fatto che la sfera centrerà qualcosa con l’arrivo della Stagione 10. C’è, infatti, chi pensa che questa esploderà creando una vera e propria mappa di gioco per la nuova season. Tutto si scoprirà il prossimo 1 agosto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.