La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha intenzione di lanciare una serie di particolari sfide all’interno del suo battle royale di Fortnite. Parliamo di sfide già viste all’interno delle precedenti stagioni, le sfide a tempo straordinario. Queste garantiranno agli utenti tante interessanti ricompense. Tra queste, ben tre stili alternativi di Skin del Pass Battaglia.

La stagione 9 di Fortnite è quasi giunta al termine. Mancano oramai pochi giorni, circa 10, prima dell’arrivo della tanto attesa Stagione 10. Le sfide settimanali sono anch’esse finite. E’ a ragione di ciò che a breve la casa del fenomeno videoludico lancerà ben 13 sfide a tempo straordinario dedicate al finale di stagione. Scopriamole insieme.

Fortnite: scopriamo in anteprima le sfide a tempo straordinario della Stagione 9

Le sfide a tempo straordinario della Stagione 9 non sono ancora presenti all’interno del videogioco. Tuttavia, i dataminer sono riuscite a scovarle all’interno dei codici di gioco del nuovo aggiornamento. Come già detto, parliamo di ben 13 differenti sfide che garantiranno agli utenti una miriade di ricompense interessanti. Qui di seguito riportiamo tutte e 13 le sfide:

1) Raggiungi il livello 23 del Pass Battaglia (sfida a 2 fasi). 2) Raggiungi il livello 71 del Pass Battaglia (sfida a 2 fasi). 3) Raggiungi il livello 87 del Pass Battaglia (sfida a 2 fasi). 4) Collabora con gli amici per ottenere 25 eliminazioni. 5) Infliggi danni 2.500 danni agli avversari con un fucile pesante. 6) Visita Sponde del Saccheggio, Picco Polare e Impianto a Pressione. 7) Rianima un amico in 3 diverse partite. 8) Infliggi 2.500 danni agli avversari con un fucile d’assalto. 9) Balla all’interno dell’ologramma della testa di Durr Burger. 10) Posizionati tra le prime 15 squadre nelle modalità Coppie o Squadre con un amico. 11) Infliggi 2.500 danni agli avversari con le mitragliette. 12) Fai gol in una porta al chiuso. 13) completa tutte le sfide a tempo straordinario.

Le ricompense delle sfide saranno degli stili per alcune Skin del Pass Battaglia, delle schermate di caricamento e tantissimi punti esperienza. Le sfide saranno rilasciate a breve all’interno del gioco. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.