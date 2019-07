L’azienda della mela morsicata, Apple, è più impegnata che mai sul fronte degli aggiornamenti software. Nelle scorse ore, la casa ha finalmente rilasciato uno degli aggiornamenti più attesi delle ultime settimane. Parliamo, ovviamente, di iOS 12.4. Il colosso di Cupertino ha deciso di rilasciarlo dopo una miriade di beta. Insieme ad esso, anche il nuovo watchOS 5.3. Quali sono le novità dei due aggiornamenti?

iOS 12.4 ha avuto una storia abbastanza contorta. L’aggiornamento, infatti, avrebbe dovuto vedere la luce già qualche settimana fa. Ricordiamo che questo è conosciuto come l’update in grado di portare Apple Card sui dispositivi della mela morsicata. Cupertino si è presa tutto il tempo per fare i dovuti test alla release. Ora è stata finalmente pubblicata. Andiamo a scoprire le novità più importanti.

Apple: trasferimento di dati wireless tra iPhone

Il nuovo aggiornamento software di iPhone non porta molte novità. La feature decisamente più importante riguarda l’introduzione della possibilità di effettuare un passaggio dati da un iPhone vecchio a uno nuovo in maniera completamente wireless. Un’introduzione di questo tipo risulta essere molto comoda per coloro che non vogliono utilizzare un computer per l’operazione. Negli Stati Uniti, l’aggiornamento porta in campo anche diverse migliorie per il servizio News di Apple.

Per quanto riguarda watchOS 5.3, invece, la novità più sostanziale risulta essere la reintroduzione della funzione Walkie Talkie. Pare, infatti, che Apple abbia risolto il problema di sicurezza correlato alla feature. Ricordiamo che salvo aggiornamenti minori, il prossimo aggiornamento in vista, dopo questo, sarà iOS 13. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.