Gli operatori virtuali stanno acquistando sempre più notorietà. Dopo l’arrivo in Italia di Iliad, questi hanno fatto decisamente il salto di qualità per le loro tariffe davvero vantaggiose. Ogni operatore telefonico ha il suo operatore virtuale. Oggi, vogliamo parlarvi di quello di Tim, Kena Mobile. Scopriamo le nuove interessantissime promozioni dell’azienda.

Non è la prima volta che parliamo dell’operatore virtuale di Tim. Questo, infatti, risulta essere molto famoso per aver proposto nel corso del tempo delle offerte davvero mozzafiato. Le promozioni di cui vogliamo parlarvi oggi risultano essere adatte a tutti i tipi di utenti. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Kena Mobile: il pacchetto che soddisfa tutti i clienti

Ebbene sì, il noto operatore virtuale ha deciso di proporre ben tre offerte differenti adatte a tutti i clienti. Parliamo, infatti, di un unico pacchetto ma con tre prezzi differenti in base all’operatore di provenienza. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Questo viene proposto allo strepitoso prezzo di 6,99 euro per tutti coloro che provengono da operatori virtuali (escluso Ho Mobile) o da Iliad. 8,99 euro in esclusiva per chi proviene da Ho Mobile. 12,99 euro per tutti coloro che provengono da altri operatori o attivano una nuova scheda.

Le tre promozioni risultano essere a tempo limitato. l’attivazione online è in offerta ed è completamente gratuita. L’unico costo da sostenere è quello della SIM, 5 euro. Le offerte possono essere sottoscritte online o in un punto vendita Kena Mobile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.