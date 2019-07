La Stazione Spaziale Internazionale è un enorme laboratorio spaziale dal costo di 150 miliardi di dollari in orbita attorno alla Terra dal 2000. Fin dal suo lancio, gli astronauti della NASA a bordo della ISS hanno compiuto innumerevoli scoperte scientifiche, dalle scoperte mediche ai materiali migliori per le future missioni spaziali. Tuttavia, un importante cacciatore di UFO crede che la Stazione Spaziale Internazionale abbia ora fatto la sua più grande scoperta, filmando un UFO da vicino. L’utente di YouTube Streetcap1 ha caricato un video di ciò che descrive come un avvistamento UFO.

Il filmato è stato registrato dalla NASA, dalla propria telecamera live ISS che trasmette su YouStream. Diversi punti del presunto UFO sono chiaramente visibili al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. Il teorico della cospirazione è andato su YouTube per commentare il filmato bizzarro e ha detto: “Come puoi vedere, c’è un enorme oggetto in agguato sullo sfondo. L’oggetto è completamente illuminato dal Sole ed è molto difficile non notare la sua forma bizzarra“.

La NASA avrebbe eliminato di proposito il video dell’avvistamento UFO

Il commentatore procede quindi a ipotizzare polemicamente che la NASA abbia deliberatamente tagliato l’oggetto non identificato. Ha detto: “Dopo alcuni istanti in cui l’oggetto è completamente allo scoperto, tutti possono vederlo, e indovinate cosa succede dopo? Gli spettatori sono stati poi colpiti dal famigerato “schermo blu della NASA”, che compare ogni volta viene inquadrato qualcosa di controverso“. La NASA infatti elimina i filmati della ISS dopo alcuni mesi e questo avvistamento UFO ha avuto luogo anni fa, il che significa che il video non può essere verificato.

Scott Waring, esperto di UFO che si è auto proclamato, si è rivolto al suo blog etdatabase.com per discutere con la sua community sulla provenienza del repertorio UFO. Ha scritto: “Il filmato mostra uno straordinario UFO, con una forma diversa da qualsiasi cosa io abbia mai visto prima. L’oggetto è stato registrato dalla camera NAS della stazione spaziale dal vivo e ha un aspetto molto strano. Mi è a questo punto chiaro che gli UFO visitano spesso la stazione spaziale per tenere d’occhio il progresso delle scienze umane“.