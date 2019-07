WhatsApp risulta essere a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia. Nonostante nel corso degli anni, la piattaforma abbia fatto davvero passi da gigante a livello di aggiornamenti, questa rimane ancora arretrata su alcuni aspetti. Nelle prossime settimane arriverà un aggiornamento che metterà fine a due problemi dell’app. Di cosa si tratterà?

L’azienda di Facebook aggiorna WhatsApp per iPhone periodicamente. Il prossimo aggiornamento porterà in campo due novità molto attese. Da una parte, la possibilità di ascoltate gli audio in arrivo direttamente dalle notifiche push. Dall’altra, l’introduzione di un’app dedicata per il tablet della mela morsicata. Era molto tempo, infatti, che gli utenti ne chiedevano una. Andiamo a scoprire i primi dettagli.

Whatsapp: la beta dell’aggiornamento conferma le nuove caratteristiche in arrivo

A dare conferma delle novità in arrivo su iPhone e iPad è stato WABetaInfo. Questo, infatti, ha messo già le mani su quella che sarà la nuova versione di WhatsApp per i dispositivi della mela morsicata. Come già anticipato, le novità sostanziali saranno due. Sarà finalmente possible ascoltare memo vocali in arrivo senza dover entrare per forza sull’app. Si potrà farlo, infatti, semplicemente tramite le notifiche Push.

Un’altra novità ancora più interessante riguarda l’arrivo, finalmente, di un’applicazione specifica per iPad. Parliamo di una caratteristica richiesta da una miriade di utenti nel corso degli anni. La casa di Facebook ha finalmente deciso di accontentare gli utenti. Le novità sono attualmente in fase di beta. L’aggiornamento ufficiale dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.