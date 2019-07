L’azienda della mela morsicata, Apple, è alle prese con i preparativi per il lancio dei suoi tre nuovi melafonini. I tre nuovi dispositivi, infatti, verranno presentati ufficialmente il prossimo settembre. Il lancio, invece, dovrebbe ricadere poche settimane dopo. Parliamo dell’evento Apple più importante dell’anno. Nelle scorse ore sono emerse novità in merito alle possibili caratteristiche dei tre device. Di cosa si tratterà?

Manca oramai davvero poco tempo al debutto dei nuovi smartphone di Cupertino e giorno dopo giorno emergono sempre più notizie in merito alle loro caratteristiche. Nelle scorse ore, una fonte affidabile sembra aver confermato alcuni dettagli importanti dei tre nuovi device. Tra le novità confermate, un miglioramento della fotocamera frontale. Scopriamo i dettagli.

Apple: fotocamera migliorata, porta lightning e Taptic Engine

Nel corso dei mesi siamo venuti a conoscenza di numerose caratteristiche dei nuovi melafonini. Nonostante tutto, però, ci sono ancora alcune cose che rimangono ignote. Nelle scorse ore sono state confermate diverse novità, prima tra tutte un sostanziale miglioramento della fotocamera frontale su tutti e tre i device. Pare, infatti, che da ora in poi questa sarà in grado di girare video in slow motion a 120 fps.

Una novità che deluderà molti sarà l’introduzione del Taptic Engine al posto del 3D Touch. Pare che Apple abbia voluto mandare in pensione l’iconica funzione per uniformare tutti i device. E’ stata confermata, inoltre, la presenza del classico connettore lightning. Per la porta USB-C bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.