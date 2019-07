L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento contenuto di Fortnite. Parliamo dell’ultimo update prima del debutto della tanto attesa stagione 10. Quello di cui parliamo oggi è l’aggiornamento contenuto 9.40. Questo ha portato nel battle royale una nuova particolare arma. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ebbene sì, Epic Games non smette mai di sorprendere con il suo noto battle royale. Nonostante questo abbia avuto degli alti e dei bassi negli ultimi tempi, l’azienda sta facendo di tutto e di più per rendere il suo videogioco memorabile. In attesa dell’uscita della Stagione 10, Epic Games ha deciso di rilasciare una nuova arma all’interno del gioco, il fucile di precisione Scout tempesta. Andiamo a scoprire le sue caratteristiche.

Fortnite: scopriamo le caratteristiche del nuovo fucile di precisione

Un fucile di precisione era proprio quello che mancava all’interno del battle royale di Epic Games. Era, infatti, molto tempo che non ne veniva introdotto uno nuovo all’interno del gioco. Il fucile di precisione Scout tempesta risulta essere davvero molto particolare. Il mirino di questo fucile di precisione ha una mappa meteorologica che mostra i prossimi cerchi della tempesta prima che compaiano sulla minimappa. Si trova in due rarità, Epica e Leggendaria. Il danno al corpo è rispettivamente di 81 e 85 punti vita. I colpi alla testa, invece, affliggono rispettivamente 202 e 212 punti danno.

L’arma si può reperire nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei lama. Al momento non sono noti i dettagli in merito al feedback dei giocatori. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.