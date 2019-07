Squali: scoperta una nuova specie, è uno squalo luminoso

Questo piccolo squalo lungo al massimo 14 cm è di un bel nero, ma il suo corpo è luminoso, così piccolo da stare sul palmo della mano e che non sembra affatto pericoloso. I ricercatori lo hanno trovato per la prima volta nel 2010 nel Golfo del Messico e da allora hanno continuato a studiare ed analizzare questo animale, concludendo che non fa parte di nessuna specie conosciuta