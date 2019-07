Crema solare, ecco cosa ci dice la scienza sugli ingredienti

Secondo uno studio, una delle cause del melanoma, un tumore molto frequente, può essere l'utilizzo di crema solare non propriamente adatto.

ll melanoma è uno dei tumori più mortali. È anche uno che, sebbene sia ancora la forma meno comune di cancro della pelle, sta crescendo in prevalenza in tutto il mondo. Dall’inizio degli anni ’90, i tassi di melanoma nel Regno Unito sono aumentati tra tutte le fasce d’età. Anche i tassi di non melanoma sono aumentati. Solo negli Stati Uniti, i casi di tumori della pelle non melanoma sono cresciuti di circa il 77% negli ultimi due decenni. Colpa della crema solare?

L’esposizione alle radiazioni UV è la causa principale delle forme più comuni di cancro della pelle. E uno dei modi più efficaci per evitarlo, ovviamente, è la protezione solare.

“Qualsiasi conversazione sulla protezione solare deve iniziare riconoscendo che esistono prove concrete che previene il cancro della pelle”, afferma Richard Weller, consulente onorario dermatologo dell’Università di Edimburgo.

Occhio agli ingredienti della crema solare

Ma alcuni ricercatori hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che, nonostante sia uno strumento innegabilmente importante nella nostra lotta contro il cancro della pelle, potrebbe essere necessario migliorare la formulazione della protezione solare per contenere ingredienti più sicuri e, nella peggiore delle ipotesi, alcune creme solari potrebbero danneggiare la nostra salute.

All’inizio di quest’anno la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti – uno dei due principali regolatori globali di ingredienti per la protezione solare in tutto il mondo insieme alla Commissione europea – ha rimosso dal proprio GRASE 14 dei 16 prodotti chimici trovati nelle creme solari (generalmente accettati come sicuri ed efficaci ) categoria. Allora, qual è la realtà?

Per la protezione solare è possibile utilizzare due tipi di filtri UV. I più comunemente usati sono noti come filtri organici, che assorbono le radiazioni UV e le convertono in radiazioni più sicure. I filtri UV inorganici come il biossido di titanio e l’ossido di zinco, che sono generalmente considerati sicuri, riflettono e disperdono le radiazioni UV lontano dalla pelle.

È noto da tempo che alcuni filtri organici vengono assorbiti attraverso la pelle e nel flusso sanguigno. Questo da solo non significa che la protezione solare non sia sicura, ma c’è una crescente attenzione sui potenziali effetti avversi del filtro UV più comune al mondo: l’ossibenzone.

“Poco si sa sull’esposizione sistemica per la maggior parte degli ingredienti attivi” nei filtri solari, la FDA ha dichiarato nel suo rapporto, riferendosi agli effetti di grandi volumi di crema solare assorbiti attraverso la pelle e nel corpo.

Gli scienziati della FDA hanno scritto un documento incentrato su quattro ingredienti trovati nella protezione solare nella pelle, incluso l’ossibenzone, e hanno concluso che l’assorbimento della protezione solare nel corpo può essere più di una preoccupazione teorica. Tuttavia, il processo è stato molto piccolo, coinvolgendo solo 24 persone.

Alcuni studi di laboratorio e sui topi hanno scoperto che alcuni filtri UV organici, incluso l’ossibenzone, nonché ingredienti tra cui parabeni e ftalati, che possono essere trovati anche nei filtri solari che utilizzano filtri UV inorganici, sono sospettati di interferenti endocrini: sostanze chimiche che interferiscono con i nostri ormoni. Ma nessuna ricerca sull’uomo ha supportato questo.

Laura Vandenberg, professore associato presso la School of Public Health and Health Sciences della University of Massachusetts, afferma che la maggior parte dei distruttori endocrini colpiscono i feti e gli embrioni maschili.