Epic Games si trova spesso a dover fronteggiare non poche problematiche con il suo fenomeno videoludico Fortnite. Il videogioco, infatti, presenta spesso problematiche che inficiano la giocabilità. Tra tutti i giocatori, quelli iOS sembrano essere i più sfortunati. Nelle scorse ore, un ulteriore bug ha afflitto i giocatori di questa piattaforma. Questa volta, però, Epic Games ha deciso di farsi perdonare con un magnifico regalo.

Sono settimane che si parla delle disavventure dei giocatori iOS di Fortnite. Questi, infatti, sono sempre tra gli ultimi a ricevere gli update del videogioco ogni qual volta vengono rilasciati. Fino ad ora Epic Games non ha proposto nessuna ricompensa di scusa. Il bug verificatosi nelle scorse ore, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco cosa ha fatto l’azienda per farsi perdonare.

Fortnite: il dono di scuse per i giocatori iOS

Qualche giorno fa, Epic Games ha rilasciato un aggiornamento di Fortnite specifico per iOS. Parliamo dell’update 9.40.1. Questo avrebbe dovuto risolvere alcuni problemi all’interno del gioco. In realtà, la release non ha fatto altro che peggiorare le cose. Tutti gli utenti che hanno scaricato l’update, infatti, non hanno potuto giocare al gioco fino al rilascio del nuovo aggiornamento. Un errore troppo grosso che Epic Games ha provato a farsi perdonare.

Tutti i giocatori, infatti, che sono incorsi nella problematica saranno ricompensati dall’azienda stessa con ben 1000 V-Bucks (valore 10€) e 15 stelle del Pass Battaglia. Non c’è bisogno di dire che gli utenti sono stati ben lieti di accettare il dono della casa. Beh che dire, tutto bene quel che finisce bene.