Gli operatori virtuali stanno facendo davvero dei passi da gigante. Nelle scorse ore l’operatore virtuale di Tim, Kena mobile, ha deciso di proporre un’interessante offerta a tempo limitato in esclusiva per il periodo estivo. Questa, ovviamente, include una miriade di giga, minuti e messaggi ad un prezzo davvero ridotto.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di tre interessanti promozioni lanciate dal noto operatore virtuale. Pare, però, che l’azienda non fosse ancora soddisfatta. Nelle scorse ore, infatti, questa ha deciso di modificare una delle sue offerte rendendola ancora più conveniente. In questo articolo andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Kena 5,99 Summer: ecco i dettagli della promozione

Ebbene sì, Kena mobile ha deciso di sorprendere i nuovi clienti con una promozione davvero interessante. Il nuovo pacchetto proposto contiene minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 Gb di traffico dati in 4G fino a 30 mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di 5,99 euro. La promozione è sottoscrivibile esclusivamente da chi proviene da ILIAD, POSTE e altri MVNO: 1MOB; BLAD; BT Mobile Full; BTEM; CONAD; COOP; DAILY TELECOM; DMOB; ERG; FASTWEB; Fastweb Full; GREEN ICN; INTERMATICA; LYCAFULL; Mundio; NETVALUE; OPTIMA; TISCALI; Welcome Italia.

L’attivazione dell’offerta può essere fatta esclusivamente online e non comporta nessun costo di attivazione. L’unica spesa extra da sostenere è quella della SIM (5 euro). Come risponderanno gli altri operatori virtuali? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.