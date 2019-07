Nel 1978, Lego lanciò i primi set della sua linea di giocattoli a tema spaziale, quasi un decennio dopo la missione Apollo 11, che portò per prima volta l’uomo sulla Luna. Da allora, l’azienda ha costantemente lanciato set con astronavi, astronauti e basi lunari, inclusi set che attingono ai componenti degli strumenti utilizzati in vere missioni spaziali.

Il designer della Lego Simon Kent, ha spiegato che lui e i suoi colleghi hanno recentemente visitato gli ingegneri e il personale della NASA per confrontare i loro giocattoli con le vere astronavi, i rover e le stazioni spaziali attualmente in funzione. “Per la nostra azienda, lo spazio è un tema affascinante e possiamo attingere ad esso in modi molto diversi, che si tratti di un giocattolo come Lego City, o di un modello di visualizzazione che va nei dettagli del design del veicolo spaziale“, come il Lander lunare Apollo 11, da poco messo in commercio da Lego.

Lego ha, in un certo senso, anticipato il progresso tecnologico della NASA!

“Lo spazio è un tema che intriga adulti e bambini“, ha spiegato Kent, “e c’è sempre il desiderio dei bambini di avere giocattoli spaziali per alimentare quella passione“. Nel 2019, l’azienda sta continuando in questa direzione con un’immagine sempre più realistica di ciò che le agenzie spaziali come la NASA stanno pensando di fare nel prossimo futuro. “C’è una sorta di svolta artistica che tendiamo ad infondere su questa linea di prodotti, in cui non vogliamo concentrarci necessariamente sul passato; vogliamo guardare al futuro. Quindi stiamo immaginando anche ciò che potrebbe essere lanciato nello spazio nei prossimi anni“, continua Kent.

Questi afferma che l’azienda vuole dare sostegno alle storie che i bambini ascoltano a scuola o dai media su agenzie spaziali come la NASA e anche SpaceX“. Di conseguenza, Kent e il suo team hanno recentemente visitato il centro di controllo della NASA per trarre ispirazione per i loro prossimi set di giocattoli, esaminando alcuni dei progetti a cui stavano lavorando. “L’ironia è che le cose che abbiamo pensato hanno spinto un po’ troppo verso il futuro e quando abbiamo visto quello a cui stavano lavorando, siamo rimasti sorpresi dal fatto che stessero già facendo molte delle cose che avevamo immaginato!“.