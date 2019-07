Il noto servizio di streaming video, Netflix, risulta essere uno tra i più forniti al mondo a livello di contenuti. Tra i grossi elogi, però, ci sono anche molte critiche. Negli ultimi tempi, infatti, l’azienda ha deciso di aumentare i costi dei suoi abbonamenti in parecchi paesi, Italia compresa. Attualmente tutti i piani mensili disponibili risultano essere abbastanza cari. Tuttavia, pare che l’azienda stia pensato a qualcosa per risolvere la problematica.

Questo è un periodo abbastanza tosto per Netflix. Negli ultimi mesi, infatti, sono comparsi un insieme di servizi di streaming video che potrebbero dare non poco filo da torcere all’azienda. Parliamo di colossi quali Apple e Disney. A ragione di ciò, Netflix ha avviato la sperimentazione, in India, di un nuovo piano molto conveniente. Scopriamo i dettagli.

Netflix: ecco cosa comprende il nuovo piano da 3$

Un piano mensile da 3$ (circa 2,70 euro) risulta essere un sogno di molti. Questo potrebbe presto diventare realtà. Il noto servizio di streaming video, infatti, ha avviato il suddetto piano in India. La casa ha fatto sapere che si tratta di un piano in via di sperimentazione. Se questa dovesse andare bene, potremmo vedere l’abbonamento anche nel nostro paese. Essendo molto economico, il piano presenta molte limitazioni.

Chiunque sottoscriva il piano da 3 dollari è guardare i contenuti solamente tramite smartphone e tablet. Non è possibile utilizzare l’abbonamento su più di un dispositivo contemporaneamente. Inoltre, la risoluzione massima a cui potranno essere visti i contenuti è di 480p. Vale la pena sacrificare tutte queste cose per un prezzo più basso? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.