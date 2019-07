L’azienda della mela morsicata, Apple, presenterà a breve i suoi tre nuovi melafonini. Non c’è bisogno di dire che tutti i fan della casa sono super curiosi. Siamo già a conoscenza di molte delle caratteristiche dei nuovi device. Tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che Apple ci sorprenderà con qualcosa di innovativo ancora non svelato.

I prossimi iPhone avranno l’arduo compito di risollevare quello che è stato un anno non particolarmente felice per l’azienda nel campo degli smartphone. iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR non hanno riscosso il successo sperato. Tuttavia, Cupertino è abbastanza convinta che la situazione si ristabilizzerà con i nuovi device. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: aumento delle vendite di iPhone quest’anno

Nelle scorse ore, Bloomberg ha deciso di parlare in merito alla mole di iPhone che verrà prodotta nel corso della seconda metà del 2019. L’azienda ha dichiarato che i fornitori di Cupertino risultano essere preparati per la produzione di ben 75 milioni di unità di iPhone di nuova generazione. Le aspettative sono che le vendite ritorneranno ai valori degli scorsi anni. A confermare una situazione di questo tipo, anche una miriade di analisti specializzati nel settore.

Ebbene sì, Ming-Chi Kuo risulta essere in prima linea nella vicenda. Anch’esso è convinto che Apple tornerà a fare scintille quest’anno con i suoi nuovi melafonini. Secondo quando stimato, Cupertino venderà tra i 75 e gli 80 milioni di iPhone nel corso della seconda metà del 2019. Parliamo di un aumento del 7% rispetto ai dati dello scorso anno. Beh che dire, i nuovi iPhone sono a tutti gli effetti un successo annunciato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.