Dopo un lungo periodo in cui Apple sembra averli trascurati, torna l’interesse verso i portatili della casa. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito a diversi aggiornamenti di tutti i device presenti nel catalogo di Cupertino. MacBook Pro ha ricevuto ben 2 aggiornamenti negli ultimi mesi, MacBook Air altrettanto. Sembra, però, che non sia finita qui. Cos’altro bolle in pentola?

Ebbene sì, pare che Apple abbia ancora diversi progetti da sviluppare riguardanti i suoi portatili. E’ un po’ di tempo che si parla del lancio di un possibile nuovo MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Nelle ultime ore, alcuni fornitori hanno riferito quello che sarà il mese di uscita del nuovo device. Questo verrà presentato ad ottobre e non sarà l’unica novità dell’evento.

Apple: non solo MacBook Pro da 16” all’evento di ottobre

Stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicine all’azienda della mela morsicata, MacBook Pro 16” sarà solo uno dei modelli di portatili nuovi che verranno presentati il prossimo ottobre. Nonostante questo sia il più interessante di tutti, Apple ha in mente di proporre anche un aggiornamento sostanziale di MacBook Air e degli altri MacBook Pro. Una scelta di questo tipo sembra molto improbabile. Ricordiamo, infatti, che Cupertino ha aggiornato questi due device ad inizio di questo mese.

Ciò che risulta essere abbastanza certo è che il prossimo ottobre vedremo scendere in campo dei nuovi portatili della mela morsicata. Ora, ciò che rimane da capire è quali saranno i device a ricevere l’aggiornamento. Ricordiamo che Ming-Chi Kuo ha confermato che i nuovi portatili Apple abbandoneranno la tastiera a farfalla per passare alla classica tastiera a forbice più affidabile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.