Finalmente l’attesa è finita, la finale della World Cup è quasi arrivata. Sono mesi che si parla di questo grosso evento messo in tavola dall’azienda del fenomeno videoludico Fortnite. La World Cup del battle royale è stato un vero e proprio successo e Epic Games ha voluto celebrarla con dei cosmetici davvero esclusivi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non è la prima volta che Epic Games decide di immettere oggetti esclusivi nel gioco. Nelle scorse ore, la casa ha fatto sapere che in occasione degli ultimi giorni della World Cup, ha deciso di introdurre all’interno del negozio oggetti di Fortnite ben tre oggetti super esclusivi. Ecco quali saranno.

Fortnite: Guerriero del mondo e Pescesecco in esclusiva per la World Cup

Ebbene sì, sono ben 2 le Skin esclusive della Fortnite World Cup. L’azienda ha già rilasciato un comunicato precisando che i due cosmetici non torneranno mai più all’interno del negozio oggetti. Pescesecco non è una Skin nuova, questa però ha la possibilità di sbloccare uno stile alternativo nei 3 giorni della finale della World Cup. Finito l’evento, non ci sarà più nessun modo per aggiudicarsi lo stile. Chi ha già la Skin, ovviamente, riceverà lo stile gratis.

Guerriero del mondo, invece, è una Skin completamente nuova. parliamo di una classica Skin avente, però, la maglietta della World Cup. Entrambi i cosmetici sono disponibili già da ora nello shop e lo saranno fino a Sabato. Insieme a questi, domani, dovrebbe essere rilasciata anche un’emote esclusiva. Anche questa non tornerà mai più nello store. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.