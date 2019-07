Dimagrire mangiando in determinati orari, è possibile?

Mangiare all’inizio della giornata sembra diminuire l’appetito e potrebbe, quindi, aiutare a dimagrire, secondo gli autori di un piccolo studio. Studi precedenti hanno suggerito che il nostro sistema circadiano, o orologio per il corpo, gioca un ruolo nel modo in cui bruciamo energia e il nostro appetito. E ora sembra mangiare all’inizio della giornata in linea con questi processi e può aiutare la perdita di peso.

Gli autori del nuovo articolo pubblicato sulla rivista Obesity volevano capire se le persone perdono peso perché consumano più energia, mangiano meno o se è in gioco qualcos’altro. Lo studio arriva mentre le diete a digiuno, come 5: 2 e 16: 8, hanno guadagnato popolarità, anche se le prove per dimostrare che sono benefiche sono relativamente sottili.

Mangiare a determinati orari per dimagrire

I ricercatori hanno reclutato 10 adulti per provare un programma di digiuno di 12 e 18 ore, con gli stessi tipi di cibo e quantità, in ordine casuale. I partecipanti erano in sovrappeso ma sani; aveva un indice di massa corporea compreso tra 25 e 35 kg / m2; pesava tra 68 a 100 g; e avevano un’età compresa tra 20 e 45 anni. Si addormentarono anche tra le 21:30. alle 12, normalmente. I pasti erano il 50% di carboidrati, il 35% di grassi e il 15% di proteine. Ogni dieta è durata quattro giorni ed è stata separata da un periodo di washout da 3,5 a 5 settimane.

La prima dieta era una forma di digiuno intermittente chiamato feed a tempo limitato (eTerf), in cui i partecipanti mangiavano tre pasti tra le 8:00 e le 14:00. La colazione era alle 8:00 e la cena alle 14:00 Il team ha ritenuto che un periodo di alimentazione di 6 ore fosse abbastanza diverso dal controllo, pur essendo sostenibile a lungo termine.

L’altra dieta fungeva da controllo, in cui i partecipanti consumavano i tre pasti tra le 8:00 e le 20:00, o i tipici pasti americani. Il quarto giorno di ogni regime, i ricercatori hanno invitato i partecipanti a trascorrere 24 ore in una camera respiratoria, che ha permesso loro di misurare quanta energia hanno bruciato. Hanno anche raccolto campioni di sangue e urina per misurare i livelli ormonali e periodicamente hanno chiesto ai partecipanti di valutare i fattori tra cui la fame, il desiderio e la capacità di mangiare e la pienezza.

Gli autori hanno riconosciuto che il loro studio era limitato in vari modi, tra cui la possibilità di prelevare sangue due volte, il che significa che era più difficile esaminare gli ormoni metabolici; le diete sono state seguite solo per quattro giorni, il che potrebbe non essere abbastanza lungo da consentire al metabolismo o al ritmo circadiano di adattarsi; e la dimensione del campione era relativamente piccola e inclinata verso gli uomini.

Hollie Raynor, professore e decano ad interim della ricerca presso il Dipartimento di Nutrizione, College of Education, Health and Human Sciences dell’Università del Tennessee, Knoxville, che non ha lavorato sul documento in un commento in una nota: “Questo studio aiuta a fornire di più informazioni su come i modelli alimentari, e non solo quello che mangi, possono essere importanti per raggiungere un peso sano “.

