Forme di vita scoperte in profondità nella calotta glaciale antartica

Le acque scure di un lago in profondità nella calotta glaciale dell’Antartico e a poche centinaia di chilometri dal Polo Sud sono piene di vita batterica. La scoperta ha implicazioni per la ricerca della vita su altri pianeti, in particolare su Marte, dove sono stati osservati segni di un lago di acqua salata sepolto nei dati riportati lo scorso anno dall’agenzia spaziale europea in orbita attorno al Mars Express.

Il leader della spedizione John Priscu, professore di ecologia polare all’Università del Montana, ha affermato che i primi studi sui campioni d’acqua prelevati dal lago Mercer – che è sepolto sotto il ghiaccio – hanno dimostrato che contenevano circa 10.000 cellule batteriche per millilitro.

Questo è solo circa l’1% di un milione di cellule microbiche per millilitro normalmente presenti nell’oceano aperto, ma troppo alto per un corpo di acqua senza sole sepolto nelle profondità dell’Antartide.

Priscu ha affermato che gli alti livelli di vita batterica nel lago oscuro e profondamente sepolto erano segni che potrebbe supportare forme di vita superiori come animali microscopici. “Abbiamo visto molti batteri – e il sistema lacustre ha abbastanza materia organica per supportare forme di vita più grandi“, ha detto, “cercheremo davvero organismi più grandi, come gli animali. Ma questo non sarà fatto per qualche altro mese“.

L’abbondanza di vita batterica sul Lago Mercer completa la scoperta di alti livelli di vita batterica sui Whillans del Lago Antartide nel 2013, una spedizione guidata anche da Priscu.

Una storia che ha origini molto tempo fa

Gli scienziati teorizzano che i batteri nel lago Whillans – e forse nel lago Mercer – sopravvivono dai depositi di carbonio depositati dagli organismi fotosintetizzanti tra 5.000 e 10.000 anni fa, quando i laghi sepolti potrebbero essere stati collegati al mare aperto.

Il lago sepolto copre un’area di circa 139 chilometri quadrati sotto la calotta glaciale. Il team della spedizione ha usato trapani e acqua calda per perforare un pozzo dal loro campo sulla superficie ghiacciata fino al lago di acqua liquida.

Priscu ha dichiarato che il team ha perforato circa 1.068 metri di ghiaccio e che l’acqua era di 30° C in modo che i ricercatori potessero raccogliere campioni di acqua e sedimenti dal lago. Il buco nel ghiaccio è stato tenuto aperto per circa dieci giorni.

Operazioni di perforazione antartica

La spedizione è tornata alla stazione di McMurdo la scorsa settimana con oltre 60 litri di acqua sepolta nel lago e un nucleo di sedimenti lungo più di cinque metri, il nucleo di sedimenti più profondo mai catturato sotto il ghiaccio dell’Antartico occidentale.

Priscu spera che gli studi di laboratorio sui nuclei di sedimenti aiuteranno gli scienziati a saperne di più sull’attività della calotta glaciale dell’Antartide occidentale nel corso di decine di migliaia di anni fa.

Il team ha anche inviato un veicolo subacqueo specializzato e gestito a distanza nelle acque scure del lago sotterraneo, oltre a diverse telecamere.

Priscu ritiene che gli oltre 400 laghi di acqua liquida sepolti nel continente antartico ghiacciato formino un ecosistema unico di acqua liquida sotto lo spesso strato di ghiaccio e le rocce ghiacciate della crosta continentale antartica.

“Qui c’è il 70% di acqua dolce del mondo – non ha senso che non ci sia vita” , ha detto Priscu. Il ricercatore ritiene inoltre che qualsiasi vita al di sotto della superficie ghiacciata del pianeta Marte potrebbe seguire gli schemi osservati nei laghi subglaciali antartici.

Le spedizioni future nei laghi sepolti di acqua liquida dell’Antartide probabilmente si concentreranno sui più grandi corpi di acqua liquida sepolta – come il lago Vostok nell’Antartide orientale.