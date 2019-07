Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Fortnite. In queste ore, infatti, si stanno tenendo le tanto attese finali della World Cup del gioco. Sono settimane che se ne parla. I premi in palio sono davvero stratosferici (il primo classificato per la categoria Solo vince 3 milioni di dollari.). Nelle scorse ore, Microsoft ha voluto celebrare l’evento con il lancio di un esclusivo bundle Xbox.

Ogni occasione è buona per lanciare un bundle esclusivo di Fortnite. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al nascere di diverse collaborazioni tra Epic Games, Xbox e PlayStation. Nelle scorse ore è arrivato a sorpresa l’annuncio del nuovo esclusivo bundle Xbox per celebrare la World Cup. Andiamo a scoprire insieme il suo contenuto.

Fortnite: ecco il nuovo bundle Xbox in edizione speciale

Il nuovo bundle Xbox risulta appartenere allo stesso set di Dark Vertex protagonista del bundle esclusivo rilasciato qualche settimana fa. Il bundle conteneva un’Xbox One S, la Skin esclusiva, un piccone, un dorso decorativo e ben 2000 V-Bucks. Il nuovo pacchetto risulta essere decisamente più economico e permette comunque di portarsi a casa l’esclusiva Skin. Questo, infatti, costerà solamente 64,99 euro e conterrà l’esclusivo controller viola, la Skin Dark Vertex insieme al suo set e 500 V-Bucks. Non ci sono dubbi sul fatto che il bundle sarà un successo.

Ribadiamo che si tratta di un pacchetto in edizione speciale. Di conseguenza le scorte saranno abbastanza limitate. Se avete intenzione di acquistare il bundle, fatelo il prima possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.