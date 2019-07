L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, non smette mai di lasciare enigmi all’interno del battle royale di Fortnite. Dopo il mistero svelato dello scontro tra il mostro e il robot, ecco che compare un nuovo interessante punto interrogativo. Sulla mappa è comparsa una strana sfera luminosa. Quale sarà il suo scopo?

Ebbene sì, Epic Games non abbassa la guardia nemmeno durante la super impegnativa Fortnite World Cup. L’intento dell’azienda è quello di mantenere alta la curiosità degli utenti. Nel corso dell’evento live dell’ultima settimana, il robot ha fatto comparire una sfera luminosa nei pressi di Sponde del Saccheggio. Non ci sono dubbi sul fatto che questa avrà a che fare con la Stagione 10.

Fortnite: la sfera luminosa potrebbe portare ad una nuova mappa

Come con ogni cosa che riguardi Fortnite, le teorie in merito a cosa potrebbe accadere alla sfera luminosa sono tante. I dataminer hanno già avuto modo di constatare che la particolare sfera sorta nei pressi di Sponde del Saccheggio avrà dei diversi stage. Attualmente, questa si trova al secondo stadio. Bisogna dire che la sfera ricorda molto le sembianze e il suono di una fenditura. In molti credono che questa porterà alla Stagione 10 in grande stile.

Sono molti a pensare che la sfera luminosa esploderà in qualche modo nel trailer della stagione 10. Ci sono buone possibilità, infatti, che Epic Games decida di mettere in campo una mappa di Fortnite completamente nuova. Ovviamente, per ora si tratta solo di supposizioni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.