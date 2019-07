Recentemente abbiamo riferito che una recente indagine ha rivelato che oltre mille squali sono stati intrappolati in materiali da pesca e plastica negli oceani. Non sorprende che un nuovo rapporto del World Wildlife Fund (WWF) rivela che più della metà delle specie di squali e razze nel Mar Mediterraneo siano minacciate e che quasi un terzo di esse siano state vittime di pesca indiscriminata che le ha portati in pericolo di estinzione.

Il WWF ha sottolineato che la Libia e la Tunisia sono le principali responsabili della situazione di minaccia che colpisce gli squali nel Mediterraneo a causa della loro indiscriminata attività di pesca. Come sottolineano, ogni Paese trasporta circa 4.200 tonnellate di squali all’anno, tre volte più dell’Italia, che si distingue anche tra i più grandi paesi di pesca della zona.

In diverse occasioni, abbiamo nominato l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), un’organizzazione internazionale responsabile della protezione delle risorse naturali. La sua famosa Lista rossa delle specie in via di estinzione comprende niente di più e niente di meno che 79 specie di squali e 120 specie di raggi, figure allarmanti che richiedono riflessione.

Tuttavia, c’è un problema silenzioso che sembra essere ancora maggiore. La IUCN attualmente non dispone di dati sufficienti su quasi 200 specie di squali per effettuare una classificazione più accurata, unita a qualche difficoltà nel rintracciare le popolazioni di animali marini.

Di chi è la colpa?

Giuseppe Di Carlo, direttore del WWF Mediterranean Marine Initiative, ha sottolineato che gli squali hanno abitato il Mar Mediterraneo per migliaia di anni e che il loro attuale pericolo è interamente a carico di tutti i Paesi della zona. “Gli squali corrono il rischio di scomparire dal Mediterraneo. Il suo rapido declino è il segno più grave dello stato del nostro mare e delle pratiche di pesca irresponsabili.”

Tutti i Paesi del Mediterraneo ne sono responsabili. Gli squali fanno parte del nostro mare e della nostra cultura da migliaia di anni, “dobbiamo agire rapidamente per assicurarci che rimangano in futuro“.

Oltre la pesca eccessiva, l’inquinamento da plastica

Mentre la pesca eccessiva è una delle cause più influenti della situazione, è anche necessario evidenziare l’inquinamento da plastica nel mare. Il WWF ha dichiarato di aver registrato più di 60 specie di squali rimaste impigliate nelle reti da pesca per altri pesci in tutto il Mediterraneo. Non solo restano intrappolate o soffocate, ma la inghiottono, il che è dannoso per la loro salute.

Gli squali si sono distinti come i principali predatori del mare per milioni di anni. Recenti osservazioni hanno riportato che specie come lo squalo bianco sembrano temere le orche da cui fuggono quando difficilmente percepiscono la loro presenza, ma purtroppo non sono così perspicaci da fuggire dai pescatori o districare se stessi dalle reti.

La parte peggiore è che l’inquinamento della pesca e del mare ha creato le condizioni per la riduzione della loro popolazione, che nonostante sia così temuta nel mare, è davvero molto vulnerabile. Ciò è dovuto ai suoi lunghi periodi di gestazione e maturazione per riavviare il ciclo riproduttivo.

In assenza di regolamentazione e cooperazione internazionali, è probabile che la situazione continui a peggiorare, poiché, come abbiamo detto, è molto difficile monitorare queste popolazioni.