L’azienda della mela morsicata, Apple, potrebbe presto lanciare una mega sorpresa per tutti i fan. Sono settimane, oramai, che si parla del lancio di un nuovo modello di iPad da 10.2 pollici. Nelle scorse ore, la notizia è stata confermata da una mossa fatta da Apple stessa. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, che Apple abbia un elevato interesse per la sua gamma di tablet è risaputo da oramai molto tempo. Dopo il debutto degli innovativi modelli nel corso dell’anno, presto ne potrebbero arrivare ancora degli altri. Ad inizio mese Cupertino ha registrato ben 5 iPad nuovi presso la Commissione Economica Eurasiatica. A questi, nelle ultime ore, se ne sono aggiunti altri due. Qualcosa di grosso è in arrivo?

Apple: una serie di nuovi iPad arriverà il prossimo autunno

Oramai è una prassi. Prima che Apple lanci un prodotto, questa lo registra presso la Comunità Economica Eurasiatica. Possiamo parlare di una sorta di anticipazione di quanto accadrà a breve. I modelli registrati in totale risultano essere 7. Ciò significa che vedranno la luce diversi tipi di iPad nuovi. Tra questi, potrebbe esserci il tanto chiacchierato iPad con display da 10.2”. Il tablet andrà a sostituire quello che è l’oramai vecchio iPad 2018. Non ci sono dubbi sul fatto che il dispositivo avrà un design rinnovato.

Tutti i tablet registrati da Cupertino mostrano come supporto iPadOS. Ciò significa che il loro debutto è previsto dopo il lancio del nuovo sistema operativo. Di conseguenza, ci aspettiamo che i nuovi tablet vedano la luce il prossimo ottobre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.