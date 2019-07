Epic Games si è trovata, nelle scorse ore, di fronte ad una miriade di lamentele da parte di una grossa fetta di utenti per un problema con la Skin Pescesecco presente in questi giorni nello store ufficiale di Fortnite. Come già vi abbiamo annunciato in un precedente articolo, chiunque abbia acquistato la Skin nei giorni della World Cup ha avuto diritto ad uno stile esclusivo della Skin. In molti, però, non si sono visti recapitare nell’armadietto la variante World Cup a causa di un errore.

Non è la prima volta che Epic Games si imbatte in problematiche di questo tipo con i cosmetici di Fortnite. Pare che la problematica affligga solamente una parte degli acquirenti della nuova Skin. Il problema non si presenta con chi aveva già nell’armadietto Pescesecco. Cosa farà l’azienda per risolvere la problematica?

Fortnite: una risoluzione del problema arriverà con la Stagione 10

La casa del fenomeno videoludico ha fatto sapere di essere al corrente della problematica. Pare che il problema si sia presentato solamente a quelli che hanno comprato la Skin, poi rimborsata e poi riacquistata. Evidentemente Epic Games non aveva tenuto conto di questa possibilità quando ha deciso di dare lo stile esclusivo per la World Cup. In ogni caso, questa ha fatto sapere su Twitter che una risoluzione del problema è in arrivo la prossima settimana.

Molto probabilmente, Epic Games deciderà di risolvere il tutto con l’aggiornamento 10.0 che vedrà la luce il prossimo giovedì. Tutti coloro che hanno acquistato la Skin Pescesecco riceveranno lo stile esclusivo. L’azienda, ovviamente, si è scusata per l’inconveniente. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.