I cambiamenti climatici possono causare lunghe siccità in futuro

I ricercatori del Earth Institute della Columbia, esperti di cambiamenti climatici, hanno studiato campioni di ghiaccio, fondali marini e anelli di alberi per identificare tre motivi per cui pensano che ciò possa accadere,ovvero temperature dell’acqua di raffreddamento nell’Oceano Pacifico, Acqua calda nell’Oceano Atlantico, Qualcosa chiamato forzatura radiativa (continua a leggere per saperne di più su cosa si tratta). Secondo gli scienziati, durante il Medioevo nell’America sud-occidentale, tra il IX e il XVI secolo, si verificarono periodi di grande siccità. Sono durati per molti anni. Ora, pensano che il riscaldamento globale potrebbe farli accadere di nuovo.

I cambiamenti climatici possono causare mega-siccità

Una mega-siccità è una siccità che si manifesta su una scala estrema e per molto più tempo di una siccità di solito durerebbe (ad esempio per due decenni).

Una siccità si verifica quando non c’è abbastanza pioggia per un lungo periodo di tempo. Ciò provoca la secchezza della terra e una carenza di acqua, che può avere impatti a cascata, come una riduzione del numero di colture che possono essere prodotte e problemi per persone e animali o che dipendono dall’acqua da bere.

Durante una siccità, gli agricoltori nelle aree colpite possono non essere in grado di coltivare colture o nutrire e dare acqua ai loro animali. Questo può avere un impatto sul loro sostentamento poiché le persone non sono in grado di guadagnarsi da vivere e guadagnare soldi dalla terra come farebbero di solito.

Il forzante radiativo è risultato essere una delle cause delle mega-siccità. Può essere positivo o negativo e una forzatura radiativa positiva si verifica quando l’atmosfera della Terra intrappola più energia dal Sole.

Più di questa energia è intrappolata nell’atmosfera, maggiore è il tasso di evaporazione dell’acqua, il che significa che più acqua viene aspirata dal terreno rendendola molto secca. La combustione di combustibili fossili e l’aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera possono intrappolare più energia dal Sole, aumentando la forza radiativa.