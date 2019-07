Una donna ha subito ustioni di secondo grado dovute al contatto tra caricabatteria e una collana di metallo

Una donna ha subito un’ustione di secondo grado dopo che il suo caricabatterie generico per iPhone ha innescato la sua collana.La diciannovenne senza nome era sdraiata a letto con l’estremità del caricatore sotto il cuscino. Era collegato a una presa ma non era collegato al suo telefono. Dal nulla, avvertì un’intensa “sensazione di bruciore” e un “forte dolore” intorno al collo. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale dove le è stata diagnosticata una “ustione circonferenziale a spessore parziale”, nota anche come lesione di secondo grado.

Ustione dovuta a contatto tra caricabatterie e collana

I medici ritengono che il suo caricabatterie sia entrato in contatto con una collana a catena che indossava, provocando una “lesione elettrica”. La collana incastonata fu rimossa dalla sua ferita e la paziente fu rimandata a casa con antidolorifici.

La donna arrivò all’ospedale pediatrico C.S. Mott dell’Università del Michigan lamentando dolore al collo. Dopo aver provato l’improvvisa sensazione di bruciore, ‘è andata nel panico’ e ha tirato la collana, rompendola, i medici hanno scritto in un caso clinico Annals of Emergency Medicine. Il paziente, che altrimenti stava bene, ha subito un angiogramma. Questo è un tipo di radiografia che esamina i vasi sanguigni. I risultati hanno rivelato che non aveva fratture o lesioni ai suoi tessuti molli o vasi sanguigni.

Un esame fisico ha mostrato che aveva un’ustione di secondo grado che le andava quasi attorno al collo. I medici, guidati dalla pediatra dott.ssa Carissa Bunke, hanno concluso che “una corrente elettrica dal suo caricatore ha toccato la sua collana e vi ha trasmesso la corrente”.

La donna ha consultato gli specialisti dell’ustione, che hanno rimosso la collana dall’infortunio. Le fu data la morfina per il dolore e rimandata a casa. I bambini e gli adolescenti spesso caricano i loro telefoni durante la notte, con alcuni persino con il dispositivo collegato a letto con loro, hanno scritto gli autori del rapporto.

Le “lesioni da corrente elettrica” ​​stanno diventando sempre più comuni, in particolare con “apparecchiature a costi inferiori dei produttori generici”.

“I caricabatterie telefonici generici possono causare ustioni o elettrocuzioni”, ha affermato il dott. Bunke.

“Anche con un dispositivo a bassa tensione, se la corrente è alta, la scossa elettrica può essere grave.” Un “giovane” è stato “fulminato e gettato dal suo letto” quando il suo caricatore è entrato in contatto con una collana a catena che indossava, hanno scritto gli autori. E quella era una versione con marchio Apple.

Due studi hanno studiato la sicurezza dei caricabatterie generici rispetto a quelli prodotti da Apple. Uno ha scoperto che su 64 caricabatterie generici, il 58% ha fallito il “test di resistenza elettrica”. Ciò garantisce che gli utenti possano toccare il cavo o la spina senza subire scosse elettriche.

Nel secondo studio, solo tre dei 400 caricabatterie per iPhone generici testati hanno superato il test di resistenza elettrica, con un tasso di fallimento del 99%. “Gli adolescenti e gli adolescenti sono particolarmente a rischio di lesioni a causa del frequente uso di dispositivi mobili”, ha affermato il dott. Bunke.

‘Dovrebbero essere avvisati di non dormire con i loro telefoni o dispositivi mobili che si caricano nel letto ed evitare di lasciare il caricabatterie collegato quando non è collegato a un telefono”.