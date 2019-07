L’azienda della mela morsicata, Apple, si è impegnata molto nel corso dell’anno per lo sviluppo di prodotti innovativi. Tra questi troviamo il nuovo Mac Pro e i tanto attesi MacBook Air. A breve vedranno la luce anche i nuovo melafonini. Saranno anch’essi altrettanto innovativi?

Ebbene sì, Cupertino cercherà di puntare il tutto per tutto sui nuovi device. Ricordiamo, infatti, che questi avranno il grosso compito di riportare le vendite di iPhone a dei valori apprezzabili. Peccato, però, che Apple potrebbe rimanere delusa. iPhone 11 non è decisamente lo smartphone di Cupertino da acquistare. Scopriamo il perchè.

Apple: conviene resistere ad iPhone 11 per un qualcosa di migliore

I nuovi smartphone della mela morsicata non sono ancora stati presentati ufficialmente. Tuttavia, grazie a fonti vicine al colosso di Cupertino, siamo già a conoscenza di molte delle loro caratteristiche. Ciò che sappiamo è che i tre device non avranno differenze estetiche rispetto ai nuovi modelli. Le uniche differenze, infatti, staranno all’interno. Il punto di forza dei tre device sarà la fotocamera rinnovata e il nuovo chip. Basterà ciò a convincere gli utenti a spendere più di 1000 euro?

E’ da qui che nasce l’idea che i nuovi iPhone 11 non saranno la rivoluzione che Apple cerca di lanciare da un po’ di tempo. Pare, infatti, che questo ruolo spetterà agli smartphone del 2020. Stando a quanto riportato dagli analisti, gli iPhone del 2020 avranno caratteristiche davvero innovative. Il design sarà finalmente rinnovato, potrebbe tornare il Touch ID (sotto il display) e quasi sicuramente vedremo implementati i modem per la connettività 5G. Anche solo queste 3 caratteristiche bastano a poter dire che iPhone 11 non è lo smartphone da acquistare. Il nostro consiglio, e quello degli analisti, è quello di risparmiare la spesa per i device del prossimo anno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.