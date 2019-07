Fitness tracker, fare 10.000 passi è esagerato come obiettivo

Quando Sonia Anderson ottenne il suo primo fitness tracker Stepbit Fitbit, il suo povero cane, Bronx, non aveva idea di tutti i passi che stavano arrivando. Il dispositivo,che conta ogni passo che Anderson fa e mostra quei passaggi su un’app è stato un regalo di Natale delle sue figlie due anni fa.

All’epoca Bronx, un Yorkshire terrier, era più giovane e poteva ancora gestire le ulteriori camminate su e giù per i sentieri lungo il tentacolare complesso di appartamenti ad Alexandria, in Virginia, dove vive Anderson. Anderson era in missione per fare 10.000 passi al giorno.

Più di recente, quando Bronx ha raggiunto l’età di 13 anni, il cane ha iniziato a fermarsi durante queste lunghe camminate come per chiedere: cosa sta succedendo qui? Come molte altre persone di 50 anni e più, la 63enne Anderson è stata requisita dalla mania dei tracker iniziata circa un decennio fa, e il suo cane è una vittima riluttante.

10.000 passi come obiettivo del fitness tracker sono troppi

Potrebbe anche aiutarla a vivere più a lungo, secondo un recente studio dell’Università di Harvard pubblicato sul Journal of American Medical Association. Lo studio ha concluso che tra le donne anziane, solo 4.400 passi al giorno hanno contribuito a ridurre i tassi di mortalità. Con più passaggi al giorno, i tassi di mortalità sono diminuiti prima di stabilizzarsi a 7.500 passi, secondo lo studio.

A dire il vero, anche la donna dietro lo studio – che ammette che anche lei è innamorata del suo step tracker, non può dire quanti passi sono il numero giusto per ogni walker. “Nessuna taglia adatta a tutti”, ha dichiarato I-Min Lee, epidemiologo associato presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston e professore presso la Harvard Medical School.

Ma non importa quanti passi fai, semplicemente indossando e usando un fitness tracker – in particolare per le donne anziane, gli uomini più anziani e altre persone che tendono a essere in qualche modo inattivi, “può essere utile non solo per la tua salute ma per la qualità della tua vita, “Lee ha detto.

Certo, alcune persone vanno in cima con i loro tracker e pubblicano con orgoglio le loro statistiche più insolite su siti di social media come Reddit. Come il patito del fitness vegano che ha pubblicato un video sulla registrazione di 50.000 passaggi al giorno per cinque giorni. E lo stocker di magazzino che ha dichiarato di aver attaccato 20.000 passaggi al giorno sul lavoro.

Per concludere, lo studio afferma che 150 minuti di attività moderata, come camminare, a settimana possono ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus, migliorare il sonno, aiutare a ridurre l’aumento di peso e migliorare la salute delle ossa.