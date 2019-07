L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di sorprendere tutti nel corso delle finali della World Cup con il rilascio del primo teaser della Stagione 10. Ebbene sì, per questa season ci sarà un teaser in più. Non c’è bisogno di dire che questo ha lasciato intuire il tema della prossima Stagione di Fortnite.

Negli scorsi giorni era già stato svelato per sbaglio dal PlayStation Store. La nuova stagione di Fortnite si chiamerà Stagione X. Il numero romano è comparso in bella vista anche all’interno del primo teaser. Non ci sono dubbi, quindi, su come questa si chiamerà. Stando a quanto emerso si tratterà di una Season incentrata sul passato del gioco.

Fortnite: tornano le location della prima stagione?

Sembra che Epic Games voglia accontentare i nostalgici del gioco con la nuova Stagione X di Fortnite. Il primo teaser, infatti, mostra in bella vista una delle location iconiche del gioco, Magazzino ammuffito. La location non è nel gioco da oramai un bel po’ di tempo. Tuttavia, il teaser suggerisce che questa ritornerà per la nuova Stagione. Come al solito, è stata aggiunta anche una descrizione all’immagine: “pensa al passato”. Cosa vorrà dire?

Non c’è bisogno di dire che in tanti hanno subito pensato ad un ritorno alle origini del gioco. E’ molto probabile, infatti, che la sfera di Sponde del Saccheggio riporti la mappa al suo stato iniziale. Potrebbero ritornare nel gioco tutte le location oramai scomparse. A breve, verranno rilasciati gli altri teaser. Questi ci daranno sicuramente informazioni più precise su cosa accadrà. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.