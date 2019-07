Un bimbo australiano di soli 4 anni sostiene di essere la reincarnazione della principessa Diana, l’amatissima principessa del Popolo, deceduta nel tragico incidente stradale nel tunnel de l’Alma a Parigi, mentre cercava di scappare da i fotografi che inseguivano la sua auto, nella quale si trovava con Dodi Al Fayed, il 31 Agosto del 1997.

La principessa Diana e la vita precedente di Billy Campbell

Il bimbo si chiama Billy ed è figlio del conduttore australiano David Campbell. Lui e sua moglie Lisa, hanno raccontato ai giornali la vicenda, affermando che il loro bambino sia convinto di essere stato una principessa. Ma quando questo? Forse nella sua vita precedente? E quale principessa?

Secondo i racconti del piccolo Billy, sembrerebbe proprio essere la principessa Diana. Il bambino sembra infatti conoscere un impressionante quantità di informazioni sulla famiglia e sulla vita di Diana Spencer. Un fatto davvero insolito per un bambino nato 18 anni dopo la morte di Lady D. e che, stando a quanto dicono i genitori, non ne ha mai sentito parlare. I signori Campbell affermano infatti di non aver mai parlato al figlio della defunta principessa inglese. Inoltre i Campbell hanno assicurato ai giornali che il piccolo è stato sottoposto a molti test per verificare l’attendibilità delle sue parole.

Le prime affermazioni all’età di due anni e la conoscenza della vita di Lady D

I genitori sarebbero stati sorpresi dall’affermazione del piccolo Billy che ha soli 2 anni, ammirando una cartolina di Lady D. avrebbe esclamato: “Guarda, Qui ci sono io come una principessa. Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa”.

Da da quel momento Billy ha continuato ad affermare di essere stato una principessa. spinto dalle domande dei suoi genitori, nel tentativo di metterlo alla prova, Billy avrebbe raccontato molti episodi della vita a corte della principessa Diana, rivelando particolari sulla sua vita impossibili da conoscere per un bimbo così piccolo.

I campbell hanno mostrato al figlio diverse fotografie ad esempio dei castelli in possesso alla famiglia reale, e alla richiesta dei genitori di indicare il suo castello preferito, il piccolo Billy ha indicato il castello di Balmoral, il preferito dalla principessa Diana per le vacanze. Il piccolo Billy però non aveva mai fino a quel momento, visto nessuno dei castelli inglesi mostrati.

Inoltre Billy, dopo che gli era stato chiesto chi facesse parte della sua famiglia prima di diventare una principessa, avrebbe risposto di avere “fratelli e sorelle, anche un fratello che si chiama John”. Si tratta di John Spencer, morto nel 1960, prima che la principessa Diana nascesse.

Una storia di spiriti

L’aspetto forse più preoccupante per i suoi genitori è quello che ha raccontato il piccolo Billy, non su chi sarebbe stato, ma su come lo ha saputo. Sembrerebbe infatti che degli spiriti gli abbiano fatto visita una notte per poi riportarlo a casa all’alba. Certo rimane difficile appurare se sia davvero la reincarnazione di Lady Diana, dato che si tratta di un bimbo così piccolo, per cui è già difficile distinguere la realtà dalla fantasia.