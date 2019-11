L’epatite ha raggiunto livelli allarmanti, afferma Alvi

Purtroppo l'epatite è in continuo aumento in tutto il mondo e, diversamente dalle altre malattie, non tende a diminuire, come afferma Arif Alvi.

La prevalenza di epatite B e C (HBV / HCV) ha raggiunto proporzioni allarmanti nel Paese, ha dichiarato il presidente Arif Alvi domenica in una conferenza sul tema “Investire nell’eliminazione dell’epatite dal Pakistan”, tenutasi in occasione della Giornata mondiale dell’epatite, osservata annualmente il 28 luglio.

E’ stato detto che il veicolo per trasmettere il virus dell’epatite e dell’HIV era lo stesso che avveniva attraverso trasfusioni di sangue non sicure e il riutilizzo delle siringhe. Citando l’esempio dell’Egitto, ha affermato di aver ridotto la prevalenza dell’epatite dal 13% al 3% in 10 anni, il che significa che potrebbe essere fatto anche in Pakistan.

L’epatite è un serio problema

Tuttavia, il presidente ha sostenuto con forza sforzi mirati sulla prevenzione delle malattie affermando che era molto più economico della cura. Ha detto purtroppo che agli operatori sanitari non è stato insegnato a curare i pazienti che prescrivono farmaci minimi possibili, in particolare antibiotici e iniezioni. Ha affermato che la consapevolezza contro le malattie virali come l’epatite e l’HIV potrebbe essere creata meglio con l’aiuto di operatori sanitari insieme all’utilizzo di media sociali e elettronici, ONG e l’organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Alla conferenza sono stati condivisi i dati secondo i quali, con una prevalenza dell’HCV del 10%, circa 20 milioni sarebbero stati anti-HCV positivi e avrebbero dovuto sottoporsi allo screening necessario. Quasi l’80% mostrerebbe il virus e quindi dovrebbe sottoporsi a trattamento. Utilizzando queste stime, circa 16 milioni di casi avrebbero bisogno di agenti virali ad azione diretta e 12 milioni potrebbero essere curati.

Alla conferenza ha anche partecipato l’assistente speciale del dott. Zafar Mirza, primo ministro, che ha affermato che ogni anno vengono aggiunti migliaia di nuovi pazienti affetti da epatite a causa della mancanza di risorse per la prevenzione, i test e il trattamento, nonché di trasfusioni di sangue non adeguatamente schermate, invasioni inadeguate dispositivi medici e iniezioni non sicure.

Sebbene il Pakistan produca medicinali più economici per curare l’infezione da epatite C, con un costo per cura molto basso entro tre mesi, pochissime persone nel paese conoscono la loro infezione e quindi non possono accedere ai servizi di test e trattamento. Il costo della cura per l’epatite C potrebbe raggiungere i 15.000 dollari USA in un paese come gli Stati Uniti, ha affermato nel suo video messaggio, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che si è congratulato con la leadership politica del Pakistan per la sua promessa di eliminare l’epatite entro il 2030.

Il vice direttore generale dell’OMS per la copertura sanitaria universale per le malattie trasmissibili e non trasmissibili, il dott. Ren Minghui ha sottolineato l’importanza di utilizzare approcci integrati e opportunità e innovazioni esistenti che potrebbero aiutare il Pakistan a raggiungere i suoi ambiziosi ma necessari obiettivi sanitari.

Secondo l’OMS, in Pakistan nel 2016 sono morte 23.720 persone per cause legate all’epatite, il che equivale a un autobus pieno di 64 persone ogni giorno. Durante la conferenza di due giorni, i ministri e i segretari provinciali della salute, i responsabili del programma di controllo dell’epatite provinciale, i membri del National Technical Advisory Group, gli esperti dell’Università di Aga Khan, i ricercatori, i responsabili delle politiche e gli attivisti della società civile si sono impegnati a eliminare l’epatite virale.