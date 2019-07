Parliamo spesso delle promozioni interessanti proposte da Amazon. Solitamente ad essere i protagonisti di questo tipo di articoli sono i prodotti Apple di ultima generazione. Oggi, invece, parliamo di un prodotto decisamente differente che però non possiamo non citare. Stiamo parlando, infatti, di un’offerta riguardante le cuffie più desiderate di sempre, le Beats Solo 3 Wireless. In cosa consisterà questa volta la promozione di Amazon?

Il noto e-commerce non smette mai di sorprendere con le sue super offerte. Le cuffie Beats risultano essere da anni un emblema della musica. Il modello proposto in offerta da Amazon risulta essere un ottimo compromesso per molti. Scopriamo di cosa si tratta.

Amazon: Beats Solo 3 Wireless a 185 euro

Le Beats Solo 3 Wireless risultano essere decisamente migliori rispetto al modello precedenti. Queste, infatti, presentano il rivoluzionario chip W1. Parliamo dello stesso presente anche sugli AirPods di prima generazione. Questo permette una perfetta integrazione con tutti i dispositivi della mela morsicata. L’autonomia del prodotto raggiunge le 40 ore e la ricarica risulta essere super veloce. Il prezzo di listino delle cuffie è di 299 euro. Amazon le propone allo strabiliante prezzo di 184,15 euro. Parliamo di uno sconto pari al 40%.

Ad essere proposte a questo strabiliante prezzo, solo le cuffie nella colorazione nera. Le altre, infatti, hanno un prezzo leggermente superiore. Ricordiamo che si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.