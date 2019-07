Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato della comparsa nella mappa di gioco di Fortnite, di una particolare sfera luminosa. Come vi abbiamo già detto, questa è emersa dal bunker di Sponde del Saccheggio durante l’evento finale tenutosi la scorsa settimana. Il robot ha usato la sfera per acquistare uno strano potere. Da allora questa è rimasta lì ed ha iniziato ad assumere varie forme.

Non ci sono dubbi sul fatto che la misteriosa sfera centri qualcosa con l’inizio della Stagione X di Fortnite. I dataminer hanno svelato che ci saranno diversi stadi. Poche ore fa, questa è entrata in quella che dovrebbe essere l’ultima fase prima dell’arrivo della nuova stagione. Stiamo parlando della fase 3.

Fortnite: svelato il secondo teaser della Stagione X

Ad Epic Games piace tenere i giocatori sulle spine. Nelle scorse ore, questa ha anche rilasciato il secondo teaser della Stagione X. Questo mostra due strani simboli e una sagoma di un robot. Cadono quindi tutte quelle teorie che puntavano ad un ritorno al passato del gioco. La descrizione dell’immagine è: ”guarda al futuro”. Cosa dobbiamo aspettarci?

Non ci sono dubbi sul fatto che la sfera di Sponde del Saccheggio e la Stagione X siano collegate. Basta dare un occhio ai vari stadi di questa per rendersene conto. Molto probabilmente, la sfera esploderà cambiando sostanzialmente la mappa di gioco di Fortnite. Tra i cambiamenti, forse, ci sarà anche il ritorno di alcuni luoghi iconici del passato (come Magazzino Ammuffito). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.