Google, per l’azienda la tua faccia ha un valore di 5 $

Come si allena un’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale abbastanza sofisticata da competere con la tecnologia Face ID di Apple? Semplice: offri $ 5 agli estranei se ti prestano la faccia.

Almeno è così che i dipendenti di Google hanno raccolto raccolte di volti, secondo le storie di Android Police e ZDNet che Google ha confermato con Verge oggi. Secondo quanto riferito, in varie città del paese sono stati distribuiti buoni regalo Starbucks e Amazon da $ 5 a persone per strada in cambio della richiesta non inquietante di alcuni selfie. Questa “ricerca sul campo”, come indicato dalla società, è stata uno sforzo per raccogliere ulteriori dati di scansione del volto per migliorare in definitiva l’accuratezza della sua prossima tecnologia di riconoscimento facciale Pixel 4. Ad ogni scansione, Google ha affermato che stava raccogliendo dati a infrarossi, a colori e di profondità, il che ci dà un piccolo sguardo su come la sua tecnologia alla fine potrebbe funzionare.

Google utilizza i volti di estranei per migliorare la sua IA

In particolare, un portavoce di Google ha detto al Verge che la società stava cercando di aumentare la diversità dei volti che Pixel 4 poteva riconoscere. Questa è una precauzione comprensibile dato che tutta la flaccante tecnologia di riconoscimento facciale sta ottenendo per il pregiudizio di genere e razziale (per non puntare il dito su una società in particolare, a meno che quella società non sia Amazon).

“Il nostro obiettivo è quello di costruire la funzionalità con sicurezza e prestazioni solide”, ha detto un portavoce di Google a Verge. “Lo stiamo anche costruendo pensando all’inclusività, in modo che il maggior numero possibile di persone possa trarne vantaggio”.

La società ha rilasciato le riprese del suo smartphone di punta, confermando le voci secondo cui i misteriosi ritagli della cornice che abbiamo visto nelle immagini ufficiali il mese scorso saranno destinati al Progetto Soli. Ora sotto il nuovo moniker Motion Sense, Project Soli è una serie di sensori basati su radar su cui la società lavora da anni che rileva e traccia il movimento di oggetti vicini. Ciò consente agli utenti di sbloccare il telefono a mani libere e utilizzare i gesti per eseguire determinate operazioni.

Dato che Google afferma che la sua tecnologia è abbastanza sicura da poter autenticare i pagamenti e accedere alle app con la tua faccia solo sul Pixel 4, non c’è da meravigliarsi che abbiano fatto il possibile per ottenerlo. E come nota: la società ha dichiarato che queste scansioni non lasciano il dispositivo e che i volti degli utenti non verranno archiviati sul cloud o condivisi con altri servizi Google.

Google ha detto a Verge che intende mantenere le scansioni del volto raccolte durante le sue ricerche per 18 mesi, anche se i moduli di consenso che hanno emesso hanno stabilito un limite di 5 anni. A queste scansioni è stato inoltre assegnato un numero di identità astratto separato dall’indirizzo email fornito da ciascuna persona, oltre a essere “crittografato e ad accesso limitato”, in modo che non si colleghino a nessun ID Google che la persona potrebbe avere.

Per combattere il pregiudizio nella propria intelligenza artificiale, Apple ha presumibilmente usato oltre un miliardo di immagini per sviluppare le sue reti neurali di corrispondenza facciale. Meno inquietante? Decisamente. Più efficace? Supponiamo che vedremo il debutto di Pixel 4, presumibilmente alla vetrina annuale dei prodotti di Google questo autunno.