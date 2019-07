Da diversi anni, i telefoni cellulari sono diventati così vicini e necessari per gli esseri umani da poter essere considerati un’estensione del braccio. In essi custodiamo i nostri ricordi e, a volte involontariamente, una grande quantità di informazioni su noi stessi, che rivelano alcuni dettagli che a volte passano inosservati anche per noi.

Ma questo va oltre le nostre foto, musica, applicazioni e messaggi. Un team di ricercatori australiani ha scoperto che elementi così poco apprezzati dagli utenti di telefoni cellulari, come l’accelerometro, possono fornire informazioni di qualità dalle quali terze parti possono prevedere la nostra personalità. “Molte delle nostre abitudini e comportamenti sono inconsci ma, una volta analizzati, ci dicono molto su chi siamo veramente, in modo che possiamo conoscerci meglio” , afferma Nan Gao, autore principale di questo nuovo studio.

Accelerometro vs Modello dei Big Five

L’accelerometro di un telefono cellulare è un sensore incluso negli smartphone di oggi per rilevare i cambiamenti di orientamento fatti dall’utente e, quindi, ruotare lo schermo in base a essi, sia in orizzontale che in verticale.

I ricercatori del Royal Institute of Technology di Melbourne, in Australia, hanno progettato un modello di previsione che avrebbe utilizzato i dati raccolti dagli accelerometri dai telefoni cellulari di 52 persone tra marzo 2010 e luglio 2011. Questo al fine di conoscere la personalità di ciascuno uno di essi basato sul modello psicologico dei Big Five.

Ognuno dei partecipanti ha ottenuto un telefono con un software di rilevamento e raccolta attraverso il quale sono stati in grado di registrare dati diversi su quanto e quanto tempo è stato trascorso al telefono, nonché l’ora del giorno e il numero di chiamate e messaggi che hanno effettuato.

Un altro dei metodi applicati è stato un sondaggio che i partecipanti hanno dovuto compilare per valutare le loro personalità in base alle cinque caratteristiche che questo modello pone: estroversione o introversione, apertura all’esperienza, gentilezza, responsabilità e nevrosi.

Con queste informazioni, hanno creato un elenco delle caratteristiche di utilizzo del telefono che potrebbero essere correlate ai tratti della personalità. Ad esempio, se una persona usa frequentemente il suo cellulare durante le notti del fine settimana, ciò potrebbe indicare una tendenza ad una fervente vita sociale ed estroversione. Allo stesso modo, se una persona fa molte telefonate, questo potrebbe prevedere una personalità gentile.

Inserendo tutti i dati nel loro modello, gli scienziati hanno ottenuto che alcune delle funzioni telefoniche erano strettamente correlate alla personalità degli individui studiati, principalmente in tratti come nevrosi, responsabilità ed estroversione.

Si è scoperto che le persone responsabili o consapevoli e organizzate di solito non fanno più chiamate alla stessa persona in un breve periodo di tempo. Mentre le persone che sembrano spostare il cellulare in modo coerente sono più introverse durante la settimana lavorativa. Invece, gli estroversi si muovono di più e fanno movimenti meno pianificati. D’altra parte, quegli individui più curiosi erano più attivi quando usavano il cellulare per comunicare con gli altri. Hanno fatto più chiamate di quante ne abbiano ricevute rispetto ad altre persone coinvolte nello studio.

Inoltre, le persone classificate come amichevoli presentavano schemi più casuali di attività telefonica. Le donne sensibili o nevrotiche controllano molto il telefono e si spostano dentro casa se trascorrono la notte in compagnia del loro dispositivo, un comportamento totalmente contrario a quello degli uomini nevrotici.

Come indicano gli autori, “nella vita quotidiana, è anche difficile sapere se qualcuno è inventivo o curioso del loro modello di intensità di attività“.

Sono davvero tratti di personalità o una maschera?

Gli autori riconoscono che i tratti con cui hanno classificato i partecipanti alla ricerca non erano troppo precisi, come nel caso delle persone nevrotiche. Essi non sono sicuri che tutti i risultati riflettano davvero i tratti della personalità o se possano essere mascherati da altri fattori. Sottolineano che, ad esempio, è noto che le persone nevrotiche tendono ad essere più stressate. Quindi, se un tratto correlato allo stress ha dato questo risultato, allo stesso tempo altre personalità diverse avrebbero potuto essere tipizzate come nevrotiche.

“Ad esempio, la nevrosi può essere associata ad una diversa regolarità dell’intensità dell’attività durante la notte. Tuttavia, non possiamo escludere molte altre possibili spiegazioni (ad esempio, le persone nevrotiche sono più inclini allo stress e, quindi, in questo caso, chiunque abbia tratti di personalità diversi che sono stressati mostrerà comunque gli stessi risultati)“.

Quindi, nonostante i suoi risultati, l’indagine ha lasciato una nuova domanda sull’identificazione dei tratti della personalità. È comprensibile considerando che questo è il primo studio in cui i dati raccolti da un accelerometro vengono utilizzati nella telefonia tradizionale. Tuttavia, ci aspettiamo nuovi studi che possano confermare se il modo in cui utilizziamo il nostro cellulare rivela davvero come siamo.