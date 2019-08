Oramai mancano poche ore al debutto della Stagione X di Fortnite. Epic Games sembra essersi impegnata più che mai questa volta. Nel momento in cui scriviamo è stato rilasciato il terzo Teaser ufficiale per la nuova Stagione. Questo apre le porte a nuove teorie. Cosa accadrà alla mappa?

Ebbene sì, sappiamo tutti molto bene quanto Epic Games si diverta a tenere sulle spine gli utenti della community di Fortnite. I tre teaser rilasciati fino ad ora sembrano andare in direzioni davvero differenti. Ci sono ancora molti interrogativi su cosa potrebbe accadere. In questo articolo andiamo ad esaminare le teorie nate dopo il rilascio dell’ultimo teaser.

Fortnite: una nuova Skin Drift arriverà nel gioco?

L’immagine del terzo teaser della Stagione X di Fortnite risulta essere molto semplice. Questa, infatti, mostra quelle che saranno due Skin del Pass Battaglia. Da una parte vediamo una sorta di scheletro infuocato, dall’altra una particolare versione della già esistente Skin Drift. E’ proprio su quest’ultima che si sono soffermate le ultime teorie. E’ nata, infatti, l’idea che la stagione 10 sia incentrata su una dimensione parallela. In questo caso la Skin Drift sarebbe di sesso femminile. Epic Games potrebbe aver pensato di introdurre nel Pass Battaglia di questa nuova stagione una serie di Skin del passato, ma di sesso opposto.

Ovviamente, quanto detto è semplice frutto di supposizioni fatte da vari utenti. Per informazioni più precise bisognerà aspettare ancora un po’. La Stagione X di Fortnite si presuppone essere magnifica. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.