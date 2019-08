Gli autoproclamatisi “cercatori della verità” sono da tempo alla ricerca di prove concrete dell’esistenza degli alieni e ora credono di aver trovato ciò che stavano cercando. Le “inconfutabili” prove arrivano sotto forma di un video, che mostra un UFO volare nei cieli di Cambridge. Nel video, una fortissima luce appare nel cielo e sembra muoversi molto rapidamente.

Inoltre, l’abbagliante fascio di luce che i cacciatori di alieni sostengono sia un’astronave extraterrestre, sembra che cambi continuamente forma. Il video è stato girato da una persona che di solito filma “animali selvatici e airshow”, un videoamatore alle primissime armi quindi, ma che sarebbe riuscito a filmare lo strano oggetto quando ha notato il fenomeno nel cielo notturno.

L’UFO sembra cambiare forma molto rapidamente

Il video è stato rapidamente caricato sul suo canale “Aviation Videos & Wildlife FULL HD“, riportando nella descrizione: “Ho usato una videocamera Panasonic 4k 2160p (zoom digitale 25x Zoom 1500x digitale abbastanza buono da individuare un’ape su un camino a centinaia di metri di distanza)“. L’evento ha ovviamente attirato l’attenzione dei teorici della cospirazione, con alcuni che sostengono che sia la “prova definitiva” dell’esistenza degli alieni.

Il cacciatore di UFO Scott C Waring crede inoltre che la suggestione sia più che legittima venga in quanto l’uomo che ha filmato l’evento, che ha più di 18.000 iscritti sul suo canale YouTube, di solito non pubblica video del paranormale. Il signor Waring ha scritto sul suo blog “UFO Sightings Daily”: “Questo avvistamento mi sembra molto convincente perché non si notano manomissioni alle foto e la reazione del ‘regista’ sembra spontanea. La persona che l’ha registrata di solito filma aerei e animali selvatici, quindi ha un occhio per i dettagli. Ha un’ottima macchina fotografica, con un incredibile zoom“.

Un ex ingegnere della NASA prova a darci una spiegazione plausibile

“Questo UFO“, continua Waring, “ha la sagoma esterna sfocata, cosa che nella maggior parte dei casi avviene a causa del sistema di propulsione della navicella. Si tratta della prova definitiva che gli alieni stanno presidiando i cieli di Cambridge“. Waring ha infatti affermato in precedenza che Cambridge potrebbe essere un punto di riferimento per l’attività degli UFO. Aveva infatti scritto tempo addietro: “Ho sentito parlare di UFO in Inghilterra e nel 2014 un testimone ha registrato diverse sfere bianche brillanti volare su Cambridge durante il giorno“.

Tuttavia, gli esperti ritengono che esista una spiegazione logica per avvistamenti UFO come questo. Secondo l’ex ingegnere della NASA James Oberg, la maggior parte degli avvistamenti UFO non sono altro che una “pulviscolo spaziale” che galleggia davanti alle telecamere. Questi granelli di materiale possono essere frammenti di vernice scheggiata che vanno alla deriva senza gravità, scaglie di ghiaccio o semplicemente dello sporco sulla fotocamera.