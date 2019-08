L’azienda della mela morsicata potrebbe presto rilasciare un’interessante novità per i suoi iPhone. Sappiamo tutti molto bene che tra meno di un mese assisteremo alla presentazione ufficiale dei nuovi melafonini. Questi potrebbero avere una caratteristica che farebbe contenti tutti i possessori di Apple Pencil. Potrebbe, infatti, finalmente arrivare il supporto per la tanto chiacchierata matita.

Il colosso di Cupertino presenterà ben 3 smartphone differenti quest’anno. Due saranno i classici modelli di fascia alta, mentre uno sarà leggermente più economico. Siamo a conoscenza di molte delle feature che vedranno la luce sui tre device. Tuttavia c’è ancora molto da scoprire. Nelle scorse ore, un analista ha deciso di lanciare una supposizione riguardante il supporto per la famosa Apple Pencil. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple Pencil sarà supportata dai nuovi iPhone del 2019?

Se ne parla da molto tempo, Apple Pencil risulterebbe molto utile su iPhone. Fino a ora, Cupertino non ha mai valutato l’introduzione del supporto anche per i suoi smartphone. Le cose, però, potrebbero cambiare con i nuovi modelli di iPhone. Tempo fa Mingh-Chi Kuo aveva anticipato la possibilità dell’arrivo di una feature del genere in futuro. Ora, un analista di Citi Research ha “confermato” il tutto.

Ebbene sì, questo sembra essere più che convinto che i nuovi iPhone 2019 saranno dotati del supporto per Apple Pencil. Non sono stati rilasciati dettagli in merito a quale modello della matita sia supportato. Tuttavia, è molto probabile che si parli di Apple Pencil di seconda generazione. Un’aggiunta di questo tipo sarebbe apprezzata da tutti gli utenti iPad che posseggono già la matita. Ora, però, bisogna vedere se questa diventerà realtà. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.