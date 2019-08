L’azienda della mela morsicata, Apple, è una delle poche aziende tecnologiche che mette sempre al primo posto l’attività fisica. Periodicamente la casa propone delle challenge esclusive per il suo smartwatch. Queste, possono essere completate solo in un lasso di tempo preciso e garantiscono delle ricompense esclusive. Nelle scorse ore, ne è stata lanciata una in esclusiva per la Cina.

Ebbene sì, nonostante il colosso di Cupertino non sia più tanto apprezzato nel paese orientale, questo continua a cercare di farsi notare. Nelle scorse ore, la casa ha annunciato l’arrivo di una sfida attività esclusiva di Apple Watch in occasione del “National Fitness Day”. Come al solito, questo regalerà badge e adesivi animati.

Apple: ecco la sfida attività in esclusiva per gli utenti cinesi

Non è la prima volta che Cupertino decide di lanciare challenge esclusive in occasioni di eventi sportivi importanti. La cosa che sorprende, però, è che questa volta si tratta di una sfida esclusiva solo per alcuni utenti. Gli unici che potranno completarla, infatti, saranno gli utenti cinesi. Per completare la sfida non bisognerà fare altro che eseguire un allenamento di qualsiasi tipo della durata di almeno 30 minuti. Questo, ovviamente, solo durante il corso del National Fitness Day che sarà l’8 agosto.

Tutti gli utenti che completeranno la sfida guadagneranno degli esclusivi, e rari, badge per Apple Watch. Inoltre, sarà fornito anche un set di adesivi animati da poter usare all’interno dell’app Messaggi. Riuscirà Apple a farsi notare all’interno del paese con questa piccola iniziativa? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.