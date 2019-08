Chiamata in questo modo per commemorare Benny Caiola, celebre collezionista di Ferrari che divenne il primo cliente di Pagani, la BC Roadster è erede della versione Coupé rivelata nel 2016, con un hardtop rimovibile in fibra di carbonio. Pagani afferma che la BC pesa solo 1250 kg, 30 kg in meno rispetto alla normale roadster, con una struttura che incorpora la fibra di carbonio convenzionale unitamente a materiali ancor più rari e leggeri, incluso un mix di carbonio-titanio che è sia più leggero, che più resistente.

Gli elementi aerodinamici e l’ampia ala posteriore creano un picco dichiarato di 500 kg di carico aerodinamico a 280 chilometri all’ora. Ha anche delle alette accanto ai convertitori catalitici dello scarico per deviare i gas su alcuni degli elementi del pavimento come accade anche per i diffusori delle auto da Formula 1.

Pagani: stile e prestazioni fuori dall’ordinario, ma a caro prezzo

Horacio Pagani lavora ancora come capo progettista dell’azienda e ammette di pensare spesso al fatto che i suoi prodotti siano più opere d’arte piuttosto che semplici, seppur “super”, automobili. L’aspetto della Huayra Roadster ricalca ancora lo stile e le forme dell’originale Zonda, che è stato rilasciata ormai 20 anni fa, ma i dettagli sulla BC sono diventati molto più moderni e con un occhio al futuro. Il meccanismo in metallo a vista del selettore del cambio è il punto più accattivante della cabina ed è un esempio della necessità di Pagani di dare priorità al design, rispetto ai costi.

Come con altre versioni della Huayra, la BC Roadster utilizza una versione del V12 twin-turbo M128, di provenienza Mercedes-AMG. Tuttavia, le revisioni, compresi i turbocompressori di nuova concezione, aumentano la potenza dai 740 CV dell’ultimo modello a 791 CV. L’azionamento passa all’asse posteriore attraverso un cambio a una frizione a sette marce; Pagani ritiene che il risparmio di peso di circa 30 kg, rinunciando ad un sistema a doppia frizione, valga la pena. Le prestazioni non sono ancora state rese note. Sarà costruita solo in 40 esemplari e ciascuno avrà un prezzo di circa 3 milioni di euro.