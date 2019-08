Alcune mutazioni genetiche posso rendere un individuo particolarmente diverso dai propri simili. Alcune di queste possono portare dei vantaggi, non dei superpoteri ma comunque qualcosa che potrebbe tornargli utile della vita. Detto questo però la maggior parte di queste mutazioni non si notano neanche mentre altre sono dannose e un peso. Quest’ultima descrizione potrebbe calzare a pennello per l’anomalia che presentava un bambino indiano di 7 anni. Secondo il New Indian Express al bambino sono stati tolti dalla bocca oltre 500 denti.

P.Ravindran, il ragazzo con oltre 500 denti

Ravindran, questo il nome. l’11 luglio fu portato al Saveetha Dental College e all’Ospedale di Chennai dove è stato curato per quello che doveva essere un banale dolore alla mascella inferiore. In ospedale i dentisti ordinarono una radiografia e una TAC le quali poi rivelarono qualcosa di particolare nella bocca. Si trattava di 526 denti, una condizione note e con un nome ovvero odontoma composito complesso e composto.

Ecco la dichiarazione di P. Senthilnathan, professore di Chirurgia orale maxillofacciale: “Non abbiamo mai visto così tanti denti in nessun sito. La crescita simile a un tumore ha impedito la crescita permanente dei molari nel ragazzo nella parte interessata. La radiografia e la TAC hanno mostrato denti multipli e rudimentali in un tessuto simile a una borsa.”

Ovviamente fu stabilito che era necessario portare avanti un intervento chirurgico che durò sei ore e mezza; un’ora e mezza era per l’anestesia e cinque ore per rimuovere tutti i denti in eccesso. Attualmente il bambino ha 21 denti, uno in più del normale in quanto probabilmente i dottori hanno preferito lasciare per via della posizione.

https://youtu.be/m56AwN2z5IM