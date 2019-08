Nonostante siamo ancora in piena estate, Amazon ha già deciso di proiettarci al futuro. La nota azienda di e-commerce, infatti, ha già pensato al ritorno a scuola degli studenti. Nelle scorse ore è apparsa sul sito un’intera sezione di offerte dedicata al ritorno a scuola. Per l’occasione, l’azienda ha deciso di proporre una serie di interessanti offerte per tutti gli studenti.

Ad essere in promozione, articoli di molte categorie. Si parte dai classici strumenti da cancelleria fino ad arrivare a veri e propri device tecnologici. Oggi, vi andiamo a parlare di un’offerta riguardante uno dei tablet più apprezzati di sempre, iPad 2018. Ecco l’offerta pensata da Amazon per il ritorno a scuola.

Amazon: iPad 2018 ad un prezzo davvero interessante

Fin dalla sua presentazione, iPad 2018 è sempre stato associato agli studenti. Non c’era prodotto migliore che Amazon potesse mettere in sconto per la sua sezione dedicata alla scuola. Il tablet della mela morsicata, infatti, risulta essere un ottimo compromesso per tutti gli studenti, anche quelli più piccoli. Il listino del modello base con 32 GB solo Wi-Fi è di 359,00 euro. Il noto sito di e-commerce, invece, lo propone alla interessante cifra di 289,00 euro.

Ad essere in promozione, la sola variante argento. Le altre colorazioni, infatti, risultano avere prezzi maggiori. Attualmente il prodotto risulta essere etichettato dal sito come “il più venduto”. Non ci è dato sapere fino a quanto verrà mantenuta la promozione, né tantomeno se le scorte del device sono limitate. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.